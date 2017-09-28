بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي والتموين

اللواء العصار 6699

هاجر عمران



وقع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بهدف قيام وزارة الإنتاج الحربي، بتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح المواطنين.



وقال العصار، في بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة لديها من المقومات الرأسمالية والخبرات والإمكانيات ما يمكنها من التعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة، من أجل تحقيق خطة الدولة للتنمية بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.



وأضاف العصار أن وزارة الإنتاج الحربي ستوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تقوم بها وزارة التموين بأعلى جودة، وبأسعار مناسبة والتى تشمل التدريب والتأهيل فى المجالات المختلفة من خلال قطاع التدريب للإنتاج الحربي، وتوريد وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير وأنظمة التحكم ومعدات الإطفاء وصيانة وحدات التوليد ولوحات التوزيع الكهربائية، ومحطات وأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة.



وستقوم وزارة الانتاج الحربى بصيانة وإصلاح المعدات والآلات وتوريد قطع الغيار إلى جانب توفير المجازر والمخابز، وثلاجات التجميد اللازمة للمنافذ التموينية، كما تقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بموجب هذا البروتوكول بتنفيذ المشروعات الإنشائية وتقديم الاستشارات الهندسية للمشروعات التى تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية.



من جانبه، أعرب على المصيلحى عن ثقته التامة فى وزارة الإنتاج الحربي لتميزها فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بها من حيث الدقة والجودة والسرعة فى أداء عملها.



وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى تطوير وميكنة وربط مكاتب التموين، وإدارة منظومة الخبز وإدارة الموارد، بالإضافة إلى ما يتم من أعمال تنفيذ تنقية قاعدة بيانات بطاقات التموين، إلى جانب العمل على المنظومات الخاصة بإصلاح الكروت الإلكترونية من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.



وأكد "المصيلحى" أن هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير فى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تقوم بها وزارة التموين والتجارة الدخلية، لخلق أفضل الظروف الممكنة لحل مشاكل المواطنين وسرعة الإنتهاء من منظومة البطاقات التموينية والخبز.



واتفق الطرفان على أهمية استمرار أعمال تشكيل اللجنه المشكلة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، من خلال عقد اجتماعات دورية تناقش أهم النتائج التى تمت ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها حفاظا على العمل بدقة ووفقا لخطة واضحة وممنهجة.