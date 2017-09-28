الملحق التجاري اليوناني: 4 ملايين يورو حجم واردات مصر من الخوخ

الصاوي أحمد:





أكد بالريوس جاسيوس، الملحق التجاري اليوناني في مصر، أن حجم صادرات الخوخ من اليونان لمصر تبلغ 4 ملايين يورو سنويا.





وأكد جاسيوس أن الخوخ يعتبر أهم منتجات اليونان الزراعية ويوجد في الثقافة اليونانية، ويتم تصدير كميات كبيرة منه لأوروبا الشرقية والدول العربية، مشيرا إلى أن حجم الصادرات من الخوخ لمصر قليلة؛ بسبب وجود إنتاج محلي وفير في مصر.





جاء ذلك خلال مؤتمر peah gmarden لتعزيز التبادل التجاري في مجال الخضروات والفاكهة خاصة الخوخ لمصر برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة اليونانية.





وأضاف الممثل التجاري اليوناني أن السوق العالمية متذبذة صعودا وهبوطا، مشيرا إلي الخوخ اليوناني يغطي الفجوة الاستهلاك في السوق المحلية.