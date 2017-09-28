EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الملحق التجاري اليوناني: 4 ملايين يورو حجم واردات مصر من الخوخ
الخميس 28 سبتمبر 2017 12:52 م
فوائد الخوخ
أخر الأخبار
فوائد الخوخ
الصاوي أحمد:
أكد بالريوس جاسيوس، الملحق التجاري اليوناني في مصر، أن حجم صادرات الخوخ من اليونان لمصر تبلغ 4 ملايين يورو سنويا.
وأكد جاسيوس أن الخوخ يعتبر أهم منتجات اليونان الزراعية ويوجد في الثقافة اليونانية، ويتم تصدير كميات كبيرة منه لأوروبا الشرقية والدول العربية، مشيرا إلى أن حجم الصادرات من الخوخ لمصر قليلة؛ بسبب وجود إنتاج محلي وفير في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر peah gmarden لتعزيز التبادل التجاري في مجال الخضروات والفاكهة خاصة الخوخ لمصر برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة اليونانية.
وأضاف الممثل التجاري اليوناني أن السوق العالمية متذبذة صعودا وهبوطا، مشيرا إلي الخوخ اليوناني يغطي الفجوة الاستهلاك في السوق المحلية.
اقتصاد
اقتصاد مصر
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا