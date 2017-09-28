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بورصة وشركات
الرقابة المالية: 8 أكتوبر بدء الترشح لانتخابات حماية المستثمر
الخميس 28 سبتمبر 2017 12:49 م
هيئة الرقابة المالية
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هيئة الرقابة المالية
منى عبدالباري
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس عن موعد ترشح ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لانتخابات مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، والذي سيبدأ يوم الأحد الثامن من أكتوبر المقبل وينتهي في الخميس 19 من نفس الشهر.
وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم إنه سيتم تقديم طلبات الترشيح إلي الإدارة العامة للمكتب الفني لرئاسة الهيئة بشارع طلعت حرب بالقاهرة، لتتولى بعدها لجنة فحص طلبات الترشح المشكلة لهذا الغرض بالهيئة التحقق من توافر الشروط في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها.
كما ستقوم اللجنة باستبعاد المرشحين المخالفين لأي شرط من شروط الترشح، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقي طلبات الترشح.
وكانت "المال" انفردت في وقت سابق بتصريحات من اللواء ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق قال فيها إن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الصندوق سيتم مبكرا بهدف إتاحة مزيد من الوقت للراغبين فى المشاركة بالسباق الانتخابى.
وتنتهي مدة المجلس الحالي في نوفمبر المقبل، فيما تنص لائحة النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر فى مادتها الـ 8، على أن مجلس ادارة الصندوق يتكون من 9 أعضاء، ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، و3 آخرين عن الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون منهم ممثل على الاقل من غير شركات السمسرة، وممثل عن البورصة وآخر عن شركة مصر المقاصة، و3 أعضاء من ذوى الخبرة.
كما تنص اللائحة على اختيار الرئيس من بين الأعضاء ذوى الخبرة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ومن المقرر أن تكون قواعد الاختيار وفقًا للنظام الأساسى للصندوق المعدل والصادر فى أبريل عام 2016 الماضى، بحسب تصريحات أبو العزم.
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