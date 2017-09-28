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سيـــاســة
أولاد صقر تنضم للقبائل العربية وتؤيد السيسى لولاية ثانية
الخميس 28 سبتمبر 2017 12:19 م
عبدالفتاح السيسى
أخر الأخبار
عبدالفتاح السيسى
إيمان عوف
استقبل المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى قبيلة أولاد صقر المتواجدة فى كل محافظات مصر، والتى يتعدى تعدادها أكثر من مليون ونصف المليون فرد، بحضور بعض القيادات الاخرى بالمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية.
وأعلنت قبيلة أولاد صقر الانضمام إلى عضوية المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، وتم التوقيع أيضا من جانبهم على وثيقة حملة "مؤيدون" لمساندة الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2018، حيث حضر عن قبيلة أولاد صقر كلا من الشيخ عبد الرحمن أنور صقر شيخ مشايخ قبيلة أولاد صقر على مستوى الجمهورية والحاج بدراوى صقر نائب شيخ مشايخ قبيلة أولاد صقر.
وتركز محور الحديث خلال الاجتماع حول المهام التى ستقوم بها القبيلة فى الحملة الانتخابية للسيسى خلال المرحلة المقبلة وتطبيق البرامج التنموية للشباب بخلاف التواجد والتنظيم الجغرافى للقبيلة بدءا بعدة محافظات رئيسية وفتح مقرات خاصه بالقبيلة للتواجد والتفعيل لمساندة القبيلة والمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية.
السيسي
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