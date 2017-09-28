EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
جمعية يونانية: نتطلع لزيادة التبادل التجاري بين مصر
الخميس 28 سبتمبر 2017 11:48 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
الصاوي أحمد:
أكد ثيودور ديفيتزيس ممثل جمعية التعاونيات الزراعية في مقاطعة إيماثيا باليونان أن هذه الجمعية تعتبر مبادرة مشتركة تضم 8 من أكبر المؤسسات الزراعية ومنظمات المنتجين، بهدف التعاون للاستفادة من خبرة كل منظمة علي حدة والتواجد في السوق ككيان واحد.
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لتعزيز سبل التعاون التجاري بين مصر واليونان علي صعيد استيراد وتصدير الفاكهه خاصة الخوخ، وتتخذ الجمعية والمنظمة من مقاطعة إيماثيا بمنطقة مقدونيا الوسطى في شمال اليونان وتعتبر ذات تاريخ عريق في مجال زراعة وتجهيز الفاكهة وتمتد المنطقة علي مساحة 88 فدانا.
وأكد ديفيتزيس أن الإنتاج الزراعي في المنظمة يعتمد على محصول الخوخ بكل أنواعه، حيث شكل في العام 2014 حوالي 30% من إنتاج الخوخ في اليونان التي تعتبر ثالث أكبر دولة منتجة للخوخ في الاتحاد الأوروبي والأولي في تصنيع المنتجات التي تعتمد علي الخوخ عالميا، موضحا أن هذه الجمعية تدشن حملة لزيادة تصدير الخوخ للسوق المصرية والسعودية والإماراتية والكويتية.
وأكدت الدكتورة مها راداميس في كلمتها خلال المؤتمر علي أهمية القيمة الغذائية للخوخ، خاصة الخوخ اليوناني في النظام الغذائي اليومي، إذ يحتوي علي نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية.
وشهد المؤتمر حضور عدد من أبرز التجار والعاملين بقطاع الفاكهة في السوق المصرية، حيث ناقشوا الفرص التجارية المتاحة لتقديم المنتجات اليونانية إلي السوق المصرية.
وتحرص المنظمات المنتجة للخوخ والقائمة علي حملة زيادة الصادرات على إجراء عمليات تفتيش علي المختبرات الخاصة بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات التي يتم تقديمها.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا