جمعية يونانية: نتطلع لزيادة التبادل التجاري بين مصر

البورصة المصرية

الصاوي أحمد:



أكد ثيودور ديفيتزيس ممثل جمعية التعاونيات الزراعية في مقاطعة إيماثيا باليونان أن هذه الجمعية تعتبر مبادرة مشتركة تضم 8 من أكبر المؤسسات الزراعية ومنظمات المنتجين، بهدف التعاون للاستفادة من خبرة كل منظمة علي حدة والتواجد في السوق ككيان واحد.



جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لتعزيز سبل التعاون التجاري بين مصر واليونان علي صعيد استيراد وتصدير الفاكهه خاصة الخوخ، وتتخذ الجمعية والمنظمة من مقاطعة إيماثيا بمنطقة مقدونيا الوسطى في شمال اليونان وتعتبر ذات تاريخ عريق في مجال زراعة وتجهيز الفاكهة وتمتد المنطقة علي مساحة 88 فدانا.



وأكد ديفيتزيس أن الإنتاج الزراعي في المنظمة يعتمد على محصول الخوخ بكل أنواعه، حيث شكل في العام 2014 حوالي 30% من إنتاج الخوخ في اليونان التي تعتبر ثالث أكبر دولة منتجة للخوخ في الاتحاد الأوروبي والأولي في تصنيع المنتجات التي تعتمد علي الخوخ عالميا، موضحا أن هذه الجمعية تدشن حملة لزيادة تصدير الخوخ للسوق المصرية والسعودية والإماراتية والكويتية.



وأكدت الدكتورة مها راداميس في كلمتها خلال المؤتمر علي أهمية القيمة الغذائية للخوخ، خاصة الخوخ اليوناني في النظام الغذائي اليومي، إذ يحتوي علي نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية.



وشهد المؤتمر حضور عدد من أبرز التجار والعاملين بقطاع الفاكهة في السوق المصرية، حيث ناقشوا الفرص التجارية المتاحة لتقديم المنتجات اليونانية إلي السوق المصرية.



وتحرص المنظمات المنتجة للخوخ والقائمة علي حملة زيادة الصادرات على إجراء عمليات تفتيش علي المختبرات الخاصة بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات التي يتم تقديمها.