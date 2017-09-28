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اقتصاد وأسواق
المنتدى الليبرالى يطلق 3 حاضنات أعمال بتمويل من المصرية للاتصالات
الخميس 28 سبتمبر 2017 11:24 ص
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
المال ــ خاص
يعتزم المنتدى الليبرالى المصرى، إنشاء 3 حاضنات أعمال، لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، تختص إحداها بقطاع الملابس، والأخريين فى مجال السجاد اليدوي.
وكشفت د. يمن الحماقى، رئيس مؤسسة المنتدي الليبرالى المصرى لـ«المال»، أنه يجرى تحديد المواقع، واختيار عروض أسعار الماكينات، تمهيداّ لتعليم السيدات إدارة تلك المشروعات الخاصة. وأضافت، أن الحاضات الثلاث باستثمارات ممولة من الشركة المصرية للاتصالات فى إطار المسئولية الاجتماعية، لكنها لم تفصح عن قيمتها.
المصرية للاتصالات
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