الصجهرتى يدرس تأسيس شركة لاستشارات الصغيرة

المشروعات الصغيرة

المال ــ خاص



يدرس محمد الصهجرتى، العضو المنتدب السابقى لشركة سوليدير للسمسرة فى الأوراق المالية، تأسيس شركة تعمل فى مجال الاستشارات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



قال محمد الصهجرتى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه ترك مؤخراً منصبه التنفيذى فى شركة سوليدير للسمسرة، ويفكر حالياً فى الاستفادة من الاهتمام الحكومى بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق ذراع لخدمة هذا القطاع.



أشار الصهجرتى إلى أن الشركة الجديدة ستهتم بمجالات تقديم الاستشارات المالية ودراسات الجدوى لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق المحلية، بالإضافة لتدبير تمويلات للكيانات الراغبة فى ذلك سواء من خلال التمويل البنكى أو دخول مساهمين جدد لتمويل رأس المال العامل، مع التركيز على الشركات الصناعية أو الخدمية والعقارية للسيطرة على النسبة الأكبر من اهتمام الشرمة المنتظرة.



وأكد أن السوق المحلية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعانى عدم القدرة على الحصول على تمويلات بنكية أو اهتمام أصحاب رؤوس الأموال، وهو الأمر الى دفع البنك المركزى لاطلاق مبادرته الشهيرة لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة.



وأوضح أنه ينوى اطلاق الشركة الجديدة تحت مسمى الصهجرتى للاستشارات المالية، ولكنه ما زال ينتظر الإجراءات التنفيذية لاطلاقها، متطرقاً فى الوقت نفسه للاستفادة من خبراته فى سوق المال بالبحث عن دور لبورصة النيل أمام الشركات التى يعتزم التعاون معها للاستفادة من الدور التمويلى للنايلكس.



وشهدت السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية اهتماماً لافتاً بالمشروعات الصغيرة وصلت الى حد اعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عن امكانية تأسيس وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة، كما خصص البنك المكزى نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، ولجأ العديد من بنوك الاستثمار المحلية لإطلاق أذرع تابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقضى الصهجرتى اكثر من 12 عاماً فى منصب العضو المنتدب لشركة سوليدير للسمسرة والتى تأسست فى عام 2007 برأسمال 50 مليون جنيه، وتضم جميع آليات التداول المطبقة فى السوق، وخلال تلك الفترة تقدم الصهجرتى للمنافسة فى انتخابات شركة مصر المقاصة وعضوية مجلس ادارة البورصة.