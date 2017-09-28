البورصة تبدأ أولى خطوات تطوير وتيسير النيل

البورصة المصرية

❐ مطالب بشطب تراخيص الرعاة غير الجادين وأخرى بتفعيل القيد الإلكترونى



شريف عمر



تسعى إدارة البورصة لتطوير منظومة العمل فى بورصة النيل المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى هذا الإطار عقدت أول اجتماع بعدد من مسئولى شركات رعاية قيد الكيانات الصغيرة فى سوق المال نهاية الأسبوع الماضى، بهدف تبادل وجهات النظر فى كيفية تطوير السوق.



وقالت مصادر مطلعة فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن القيادة الجديدة للبورصة ومنها محمد فريد رئيس للسوق، ونائبه محسن عادل كان على رأس الحضور بجانب أحمد بهاء الدين ممثل شركات بورصة النيل بعضوية مجلس الإدارة، وتم تناول مختلف النقاط التى تعرقل انطلاقة بورصة النيل وجذب مزيد من الشركات للقيد.



وفى الاجتماع طالبت قيادات البورصة من شركات رعاية القيد إرسال جميع المقترحات اللازمة لتطوير «النيل»، على أن تدرسها بشكل كامل لإدارجها فى خطط التطوير على مدار السنوات الأربة المقبلة، كما دعت البورصة الرعاة لحضور كل المؤتمرات الترويجية التى تنوى عقدها فى مناطق أسيوط والسويس والمنصورة.



وطالب الحضور من إدارة البورصة استمرار اللقاءات الدورية بين الطرفين، بالإضافة إلى تفعيل القيد الإلكترونى وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية فى الحصول على موافقة الإدارة على القيد.



وخلال الاجتماع طالب بعض من مسئولى شركات رعاية القيد بمراجعة سجلات شركات الاستشارات المالية العاملة بمجال الرعاية، والتأكد من جديتهم فى مخاطبة الكيانات الصغيرة للقيد، وانتقدوا نجاح نحو 4 شركات فقط من إجمالى 30 شركة برعاية قيد شركات بالنيل، وطالبوا إدارة البورصة بشطب الرعاة غير الجادين من سجلاتها.



ويوجد فى سجلات البورصة نحو 30 كيانا تعمل فى مجال رعاية قيد الشركات فى بورصة النيل، وتحتل شركة إف إى بى كابيتال صدارة الرعاة الأكثر قيداً للشركات فى "النيل"، تليها شركة فرست للاستشارات المالية والتى تحتل الوصافة، فيما نجحت شركتا إف إى بى وفرست فى قيد أكثر من %95 من الشركات بالنيل، وتولت شركات إيجل للاستشارات المالية وإيجى ترند للاستشارات المالية، فى قيد شركة أو شركتين فى الفترة الأخيرة.



وأوضحوا أن الإعلان عن عقوبة الشطب وإلغاء الترخيص ستجبر ملاك الشركات على الاهتمام والبحث عن الشركات الصغيرة الراغبة فى الاستفادة من الدور التمويلى للبورصة.

فيما انتقد بعض الحضور، تلك الخطوة ورفضوا مقترحات شطب الرعاة غير الجادين، وأوضحوا أن نجاح عملية قيد الشركات فى بورصة النيل مرتبطة بأكثر من عامل منها تأخر الإدارة فى الموافقة على المستندات المقدمة، بما يجبر الشركة محل الطرح فى النهاية على الابتعاد عن البورصة لطول الإجراءات، بالإضافة لارتفاع تكاليف القيد بجانب التكاليف الدورية اللازمة لإعداد القوائم المالية والإفصاح.



واقترح الحضور على إدارة البورصة مراجعة بيانات الشركات المقيدة حاليًا، والسعى لتقليل عمليات المضاربة والتلاعب على أسهم الشركات المقيدة.



ووفقاً لبيان صادر من البورصة، أكد فريد خلال الاجتماع سعى إدارته لتطوير منظومة العمل لسوق المال المصرى وعلى رأسها بورصة النيل باعتبارها بوابة النمو للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن خطة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف جعل "النيل" منصة للنمو وزيادات رؤوس الأموال وتمويل توسعات الشركات الجادة.



وطالب فريد شركات رعاية القيد بالتوسع فى إصدار دراسات وأوراق بحثية عن الشركات التى تقوم برعايتها، فضلا على العمل الجاد لجذب وقيد شركات قوية مالياً، والاستفادة من تفعيل القيد الإلكترونى لتسهيل إجراءات القيد، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الرعاة مع الشركات المقيدة لعقد اجتماعات مشتركة لاطلاع المراكز والإدارات البحثية على تطورات العمل بها حتى يتسنى لها إصدار دراسات عن الشركات المقيدة لتعريف المتعاملين بأحدث التطورات والبيانات وخطط العمل فى ضوء ما تم الإفصاح عنه ووفق القواعد المنظمة فى هذا الإطار.



وكان محسن عادل، نائب رئيس البورصة خلال اجتماع موسع لسوق المال منذ أسابيع قليلة إن الإدارة الحالية لن تبقى على وضعية بورصة النيل كما هى وتجرى دراسات لإعادة الهيكلة الشاملة للبورصة الصغيرة.



جدير بالذكر، أن الاجتماع شهد حضوراً مكثفاً من جميع شركات رعاية القيد ومنها اف اى بى، ايجل، فرست، بريميير للاستشارات المالية، واتش سى للاوراق المالية، وبنك الاسكندرية والعاصمة للاستشارات المالية.



وتضم بورصة النيل أكثر من 32 شركة مقيدة كان آخرها شركة الاتحاد الصيدلى للاستثمار، والتى انضمت خلال العام الحالى، فيما تنتظر شركتا نيوكاسل للاستثمار الرياضى، وجالينا للتنمية العامة، الحصول على موافقة البورصة لطرح نسبة من الأسهم فى البورصة.