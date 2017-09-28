الكرد.. إسرائيل ثانية عند شرقى السويس

المصريون، بصفة خاصة، تتناوبهم الحيرة بالنسبة للمسألة الكردية، بين الوقوف إلى جانب مظلوميتهم التاريخية القومية التى لها مقوماتها الخاصة - لا تزال- قبل أن يتناوبها جيرانها الأقوياء من بعد القرن السابع الميلادى.. فيما ساهمت شخصيات كردية هاجرت إلى مصر- فى نهضتها كأعلام فى الأدب والشعر والعسكرية.. إلخ، وبين قلق المصريين القومى من احتمالات انفصال كرد العراق عن الوطن الأم عبر الاستفتاء الذى جرى فى كردستان 25 سبتمبر الحالى لتقرير مصيره.. حيث تشير ردود الفعل فى بغداد.. ناهيك عن أنقرة وطهران.. بتصعيد خطير يلوح بنذر الخيار العسكرى.. وباتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة ضد إقليم كردستان، منها وقف استيراد النفط وإحكام إغلاق الحدود، مما يمهد لحروب فى العراق.. خصوصاً إذا أصرت طهران وأنقرة على موقفيهما، ذلك فيما أعلن الزعماء الأكراد الاستعداد للحوار مع بغداد.. مشيرين إلى عدم إنزال العلم العراقى عن المؤسسات الرسمية.



ومع أن استفتاء الأكراد (فى العراق) هزّ العالم ووحّده ضدهم.. إلا أن تغيير صورة الشرق الأوسط (سايكس - بيكو) لا يزال أمراً مرفوضاً، خاصة فى غياب البديل الذى قد يتفق عليه المعنيون بمستقبل المنطقة، باستثناء إسرائيل المؤيدة لحق تقرير المصير فى كردستان فيما ترفضه- للمفارقة- بالنسبة للفلسطينيين، مفضلة وجود ما يسمى «إسرائيل ثانية» فى ذلك الموقع لقطع الطريق عن امتداد إيران إلى سوريا ولبنان، الأمر الذى لم يكن له وجود عند أول لقاء شبه رسمى فى نهاية السبعينيات بين «موسى ديان» وزير الخارجية الإسرائيلى و«برزانى» الأب، بحسب ما جاء بمذكرات «ديان» التى كشفت عن طلب الزعيم الكردى.. دعم إسرائيل لإقامة دولتهم «الحلم» فى العراق، الأمر الذى استهوله الوزير الإسرائيلى، إلا أن «برزانى» استطرد بقدرة إسرائيل على فعل أى شيء فى الإقليم، وإذ لم يمض على هذه المقابلة غير عقد ونيف من الزمان إلا وكان العراق محصواً طوال التسعينيات، فيما يحصل شمال العراق «كردستان» على ما يشبه الحكم الذاتى، قبل الغزو الأميركى للعراق فى 2003 ليصبح أثراً بعد عين.. لا بالنسبة لإسرائيل فحسب، بل بالنسبة لتشجيع كردستان على رفع علمها الخاص، ضاربة عرض الحائط «بحكومة بغداد المركزية».. التى باتت وهى أكثر المعنيين مباشرة بالمسألة الكردية.. الأضعف خيالاً والأشد صمتاً.. ذلك فيما تعتبر إسرائيل الطرف الرسمى الوحيد الذى يؤيد الاستفتاء الكردى، وكأنها تملك التصور الأعرض لحل مشاكل جيرانها.. مما يؤدى إلى تحالف كردى مع الدولة العبرية.. سبق للعرب أن اتهموا به الأكراد دون أن يفعلوا شيئاً فى المقابل يحول بين أن يصبح الاتهام أمراً واقعاً.. لدولة كارهة للعرب عند شرقى السويس على غرار إسرائيل فى شرق البحر المتوسط، ذلك لو لم تفضِ نتائج الاستفتاء الكردى- كما المتوقع- عن إعصار إقليمى ودولة كردية فاشلة.