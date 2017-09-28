المركزى يتجه للإبقاء على عائد الكوريدور

المصرفي هيثم عبد الفتاح

❏ توقعات بتراجع التضخم إلى «-25 26»% بنهاية العام.. و15% منتصف 2018

❏ إبراهيم الكفراوى: خفض الفائدة تدريجياً بنهاية 2017

❏ هيثم عبد الفتاح: الاستقرار السياسى مع اقتراب انتخابات الرئاسة ينعكس ايجابياً على مؤشرات الاقتصاد

❏ نعمان خالد: وجود مساحة تفاوض مع «النقد الدولى» ترجح تثبيت أسعار الوقود ليونيو المقبل



أمنية إبراهيم



رجح عدد من مسئولى الخزانة والمعاملات الدولية بوحدات الجهاز المصرفى، ومحللى الاقتصاد الكلى، إتجاه البنك المركزى لتثبيت عائد «الكوريدور» فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده اليوم الخميس، والإبقاء على أسعار العائد عند مستوياتها الحالية بواقع 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض.



يعزز توقعات الخبراء حالة الاستقرار النسبى التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وبدء انحسار معدل الارتفاع الشهرى فى مستوى الأسعار.



بلغ معدل الارتفاع الشهرى للرقم العام عن شهر أغسطس الماضى 1.13 %، مقابل 3.22 % فى يوليو، كما سجل للرقم الأساسى 0.31 %، بدلاً من 2.76 % فى نفس الفترة.



وأشار الخبراء إلى أن معدل تراجع التضخم مازال طفيفا، ولا يستدعى خفض فورى فى أسعار الفائدة، مؤكدين أن المركزى سيفضل التمهل للتحقق من اتجاهات التضخم خلال الشهرين المقبلين، على أن يبدأ بعد ذلك خفضاً تدريجياً فى مؤشر الفائدة الرئيسى.



واستبعدوا حدوث موجة تضخمية جديدة، مدعومة باحتمالات رفع جديد لأسعار الوقود، مرجحين عدم اتجاه الحكومة لإجراء زيادات جديدة قبل يونيو المقبل، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.



من جانبه توقع هيثم عبد الفتاح، مدير عام قطاع الخزانة والمعاملات الدولية، ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، مشيراً إلى أنه القرار الأقرب لمعطيات السوق، والحالة الاقتصادية فى الوقت الراهن.



وقال إن الوقت المناسب لتحريك أسعار الفائدة بالخفض لم يأت بعد، وأن التراجع الحالى فى معدلات التضخم مؤشر جيد، إلا أنها مازالت أقل من اللازم لخفض الفائدة، مؤكداً أن جميع المؤشرات ترجح كفة التثبيت فى اجتماع اليوم.



وأضاف أن من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم موجة تراجع ملحوظة فى يناير – فبراير المقبلين، مع زوال أثر سنة الأساس، إلا أنه أكد صعوبة التنبؤ بأرقام محددة للستة أشهر المقبلة، لأنها ستكون أرقاما غير دقيقة فى ظل المتغيرات الوارد حدوثها فى إطار خطة الإصلاح المالى والاقتصادى.



ولفت إلى أن الرؤية غير واضحة فيما يخص هيكلة الدعم والضرائب والجمارك للمرحلة المقبلة، وهل سيكون هناك حزمة إجراءات جديدة تخص منظومة السلع التموينية أم لا.



وأشار إلى أن مصر تتجه نحو حالة استقرار

سياسى، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسينعكس ذلك ايجابياً على الحالة الاقتصادية للبلاد.



واتفق معه فى الرأى إبراهيم الكفراوى، مسئول غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العربية، مستبعداً اتجاه البنك المركزى لإجراء أى تغيير على أسعار الفائدة الحالية، وأشار إلى أن التمهل، والتحقق من تراجع مؤشرات التضخم لشهرين أو ثلاث أشهر متتالية، هو الأرجح.



كما أشار إلى أن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات خزانة، على مدار الأسابيع الماضية، سببه الدخول الكثيف للأجانب، إضافة إلى أن أغلب التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصرى متفائلة، وتدل على تحسن البيئة والأوضاع الاقتصادية، بما يعنى أن خطة الإصلاح تسير فى الطريق الصحيح.



وأضاف أن التوقعات تشير إلى اقتراب حدوث موجة تراجع قوية فى أسعار الفائدة الرئيسية، تبدأ بانخفاض العائد على أدوات الدين، علاوة على تراجع معدل الزيادة الشهرية للتضخم الذى بدأ بالفعل فى قراءة شهر أغسطس.



وتوقع «الكفراوى» هبوط معدل التضخم لمستوى 25 % فى ديسمبر المقبل، مع انتهاء أثر سنة المقارنة، على أن ينخفض لحدود 22 – 23 % فى يناير.



نعمان خالد، محلل الاقتصاد بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، يرى أن تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، هو الأرجح لعدة أسباب، أهمها أن جزء كبيرا من الاستثمارات الأجنبية الواردة للسوق فى فترة ما بعد تحرير سعر الصرف أموال ساخنة «Hot Money»، تعتمد بصفة أساسية على ارتفاع العائد على الأوراق المالية المستثمر فيها، وأبرزها أذون الخزانة قصيرة الأجل، إلى جانب تحسن قيمة العملة المحلية (الجنيه) لتحقيق معدل ربحية مرتفع للمستثمرين الأجانب.



مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة فى الوقت الراهن يضع مصر أمام خطر خروج الأموال الساخنة، مشيراً إلى أن سياسات البنك المركزى تعمل على إبقاء استثمارات الأجانب فى سوق الدين المحلى لحين التحقق من تحسن ملموس فى موارد النقد الأجنبى المستدامة، وأهمها السياحة والصادرات.



وقال إن التوقعات بشأن معدلات التضخم ترجح تراجعه لمستوى 26 %، بدء من نوفمبر المقبل، مع احتمالية وصوله لمستويات 14 – 15 % يونيو المقبل.



وحول إمكانية تعديل الحكومة أسعار الوقود والمحروقات خلال العام المقبل، مع ضغوط صندوق النقد بضرورة استكمال رفع الدعم عن الطاقة، والضغوط التضخمية المحتملة حال حدوث ذلك، استبعد «خالد» إقدام الحكومة على إجراء رفع جديد فى أسعار البنزين والمحروقات، فى النصف الأول من 2018.



وأوضح أن هناك مؤشرات تفيد بأن هناك مساحة للتفاوض على بعض بنود اتفاقية الصندوق، ومنها إصرار البنك المركزى على الحفاظ وضم الأموال الساخنة، ضمن احتياطى النقد الأجنبى وعدم ضخها بالسوق، علاوة على تأجيل تنفيذ بعض القرارات، منها إلغاء سقف الإيداع الكاش الدولارى، لمستوردى السلع غير الأساسية.



ولفت إلى أن آخر أرقام تم تداولها عن دعم المحروقات، تشير إلى أن النسبة المدعومة تقدر بحوالى 20 % فقط، عند مستوى سعر صرف 18 جنيهاً للدولار، ومع تحسن قيمة الجنيه تقل قيمة الدعم، مشيراً إلى أن التعديل القادم فى أسعار الوقود لن يكون بنسب 30 – 40 %، مثلماً حدث فى المرتين الأخيرتين، وهو ما يقلل من أثر الصدمة التضخمية.



ولم يخالف هانى محفوظ، مساعد مدير عام غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى، التوقعات السائدة بالإبقاء على أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن البنك المركزى يستهدف محاربة التضخم بصفة أساسية، وأن المعدلات مازالت عند مستوبات مرتفعة، ولم تصل بعد إلى النسب المنشودة، وهو ما يؤجل خطوة خفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى.



واستبعد حدوث موجة تضخمية جديدة، مشيراً إلى أن السوق استوعبت جميع الصدمات منذ تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم جزئياً عن الطاقة، وتوقع هبوط معدل التضخم لمستوى 15 – 16 %، فى أواخر 2018.



تامر مصطفى، نائب مدير عام الخزانة بأحد البنوك، توقع أيضاً إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية كما هى، لعدم وجود تطورات تستوجب تحريكها، خاصة مع الدخول الكبير للأجانب فى سوق الدين، ونشاط حركة التنازل عن الدولار، وتحويل المدخرات للجنيه، مع تحسن قيمة الأخير نسبياً، وارتفاع أسعار العائد عليه.



ورجح اتجاه البنك المركزى لإجراء أول خفض فى أسعار الفائدة، فى أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى العام الجارى، المقرر عقده فى 28 ديسمبر المقبل، بعد التحقق من اتجاهات التضخم، واختفاء أثر سنة المقارنة، ما سيؤدى لتحسن ملموس فى معدلات التضخم.



فيما توقع بنك الاستثمار «فاروس»، احتمالية اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية 0.5 %، باجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، مشيراً إلى أن ذلك يأتى نتيجة مواصلة معدلات التضخم تراجعها فى الربع الثانى من العام المالى، وتقلص مخاطر ضغوط ارتفاع الطلب.



ورجح بنك الاستثمار فى ورقة بحثية تراجع معدلات التضخم على أساس سنوى إلى 27.1 %، نهاية الربع الثانى من العام المالى الحالى (أكتوبر-ديسمبر)، مقارنة بـ 33 % فى الربع الأول، مدعوما بتلاشى أثر صدمة العرض (زيادة التكاليف)، وانخفاض الطلب محليًّا.



ويرى رامى عرابى، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس، أن الإبقاء على السياسة المالية دون أى تعديل، بجانب إعلان البنك المركزى مستهدفاته للتضخم، عاملان يضعان التضخم تحت السيطرة.



ورجح فاروس فى تقريره إمكانية تحقيق مستهدفات التضخم المعلنة من البنك المركزى، والبالغ 13 % (قد تزيد أو تنخفض 3 %) فى الربع الثانى من العام المالى 2018 – 2019، بينما كان المركزى قد لفت إلى استهدافه تحقيق المعدلات المذكورة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى.



ويقول فاروس، إنه يرى أن الإشارات الإيجابية التى أظهرتها معدلات النمو الحقيقى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تتماشى مع مستهدفات النمو الحكومية من 4.8 % إلى 5 % ، خلال هذه الفترة.



وقال فى الوقت نفسه إنه غير متيقن من أن تكون معدلات النمو المتوقعة للربع الأول كافية لإقناع لجنة سياسات المركزى بالبدء فى سياسة توسعية عبر خفض الفائدة، ولذلك يظل خيار تثبيت معدلات الفائدة مطروحا.



كان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إنه يتوقع أن تحقق مصر نموا اقتصاديا يتراوح بين 4.75 و5 % خلال الربع الأول من العام الحالى.



وتوقع فاروس فى ورقة بحثية سابقة، اتجاه البنك المركزى نهاية الربع الثالث من العام الحالى، لتطبيق سياسة نقدية توسعية، وخفض أسعار الفائدة، بدلا من تنفيذ ذلك نهاية 2017.



واعتمد فاروس فى توقعاته آنذاك، على معدلات التضخم الخاصة بأغسطس، والتى تراجعت إلى 33.2 %، مقارنة بـ 34.2 % فى يوليو، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم سيؤدى لخفض نسب الفائدة.