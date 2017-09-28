قناة السويس تدرس إنشاء مبنى جديد بشرق بورسعيد

قناة السويس

أمانى العزازى



تدرس هيئة قناة السويس، إنشاء مكتب لإدارة حركة السفن بالتفريعة الشرقية للقناة، بميناء شرق بورسعيد، وبرج إرشاد، واستراحة للمرشدين.



وكشف مصدر لـ«المال» عن أن الهيئة بصدد طرح المشروع على المكاتب الاستشارية لإعداد الرسومات الهندسية، لافتا إلى أنه من المهم إنشاء مبنى الحركة بالمنطقة الشرقية لمراقبة السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد، وحركة الدخول والخروج من وإلى الميناء، متوقعا ارتفاع معدلات تردد السفن، بعد الانتهاء من مشروعات الأرصفة البحرية، وطرحها للمستثمرين منتصف 2018.



وقال المصدر، إن تواجد المرشدين بالمنطقه الشرقية، بات ضرورى لمتابعة حركة السفن بميناء شرق بورسعيد، التى من المتوقع أن تشهد تزايدًا فى معدلاتها مع تشغيل مشروعات الميناء، لا سيما محطات الحاويات الجديدة، تحسبا للظروف الطارئة، فى حركة عبور ورسو السفن، بمحطات الحاويات المزمع إنشاءها بالميناء الشرقى.



قال أحمد شوقى، رئيس الإدارة العامة للتحركات بهيئة قناة السويس، فى تصريح لـ”المال”، إن الهيئة لديها خطة تعتمد على 3 محاور، لضبط منظومة الحركة بميناء شرق بورسعيد، تزامنًا مع قرب الانتهاء من مشروعات الأرصفة البحرية، وتسليمها منتصف يونيو 2018.



تبدأ الخطة برفع كفاءة المرشدين، وقباطنة القاطرات، التى تستخدم فى أعمال القطر، ودخول وخروج السفن، من وإلى ميناء شرق بورسعيد، إما بإيفادهم للتدريب بالموانئ الأجنبية، أو بمركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، لافتا إلى أن ارتفاع أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، والمترددة على ميناء شرق بورسعيد، التى تجاوزت 66 سفينة يوميًا بإجمالى حمولات بلغت 4 ملايين طن، والسفن العملاقة تصل حمولتها إلى 26 ألف حاوية.



وأوضح أن هذا التطور فى حجم وأعداد السفن العابرة للقناة، جعلنا نتجه إلى زيادة حصة الهيئة من أعداد القاطرات، التى تصاحب السفن أثناء عبورها القناة، ويبنى حاليًا 4 قاطرات بقوة شد 70 طنًا، و4 قاطرات أخرى مقرر إنشاءها بقوة شد من 180 إلى 200 طن



وأشار إلى أنه الهيئة تتجه للتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتأجير عددًا من القاطرات، بقوة شد 80 طنًا، لحين الانتهاء من بناء القاطرات التى تعاقدنا عليها، نظرًا لأن بناء القاطرات يستغرق مدة زمنية طويلة.



أكد شوقى أن الخلاف بين موانئ بورسعيدـ وهيئة قناة السويس انتهى بشأن حساب رسوم القطر، مشيرًا إلى أنه أبرم عقدًا جديدًا بين الطرفين، بدأ من يناير الماضى، وتحصل بمقتضاه هيئة قناة السويس على نسبة %65 من قيمة رسوم القطر، التى تحصلها هيئة الميناء من السفينة، فيما تحصل هيئة الميناء على نسبة 35 %، عن السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس تتولى حاليا أعمال القطر، نيابة عن هيئة موانئ بورسعيد، منذ بدء تشغيل محطة حاويات شرق بورسعيد، ولحين استكمال هيئة الموانئ فى بورسعيد، لاستكمال قاطراتها، وتدريب مرشديها لتولى أعمال إرشاد السفن، فيما تقوم قناة السويس فى ميناء غرب بورسعيد بتحصيل الرسوم من السفن مباشرة، منذ إنشاء الميناء 1980.