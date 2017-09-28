التنمية الصناعية ودريم تحددان المنطقة الكورية.. الشهر المقبل

أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 66

❏ مصدر لـ«المال»: اختيار النشاط الصناعى مرهون بالمكان



أحمد اللاهونى



وقعت هيئة التنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة دريم الكورية الجنوبية، المتخصصة فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتشييد، لتنمية 5 ملايين م2 أراضى، بنظام المطور الصناعى.



وقال مصدر مسئول بـ«التنمية الصناعية» فى تصريحات لـ«المال»، إن الهيئة رشحت 3 مناطق صناعية للشركة، وهى: «السادات، وعتاقة، وقوتة بالفيوم»، ومن المقرر عقد لقاء ثنائى خلال الشهر المقبل لاختيار واحدة منها، وتحديد نوع الأنشطة التى سيتم تنفيذها، والاستثمارات المطلوبة لها.



وأوضح بيان صادر عن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس، أن الشركة أبدت اهتمامًا بالاستثمار فى مصر، خاصة مع التيسيرات الجديدة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، فيما يتعلق بالتراخيص وتبسيط الإجراءات وكذلك الاستفادة من الحوافز غير المسبوقة المقدمة للمستثمرين فى الفترة الحالية.



وأكد عبد الرازق دعم الحكومة الكامل للشركة لضخ استثماراتها حال اتخاذها القرار بالاستثمار فى مصر بعد إنهاء دراساتها الفنية والسوقية، وكذا استعداد الهيئة لتقديم المعلومات اللازمة للجانب الكورى.



وأوضح المصدر، أن المنطقة ستكون بمثابة تجمع للشركات الصناعية الكورية الموجودة فعليًا، والراغبة للاستثمار فى مصر، وأن المطور الكورى بصدد إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع، والذى سيشمل صناعات متنوعة تتميز بكثافة العمالة.



وأشار إلى أنه سيتم تحديد نوع الصناعات التى ستشملها المنطقة الكورية وفقًا لاختيار الشركة للأرض التى ستطورها، خاصة أن كل مدينة لها مميزاتها ومقوماتها الصناعية المختلفة.



يشار إلى أن التنمية الصناعية بدأت بالفعل إنجاز شراكات مع كبرى الكيانات العالمية لتطوير وتنمية مناطق صناعية جديدة، كان آخرها توقيع عقد الأسبوع الماضى مع شركة سنغافورية لتطوير منطقة صناعية عملاقة شمال الفيوم على مساحة تزيد على 33 مليون م2.



وتستهدف الهيئة عدة صناعات ذات جدوى اقتصادية وإستراتيجية لجذب الاستثمارات إليها خلال المرحلة المقبلة، وأهمها الصناعات الهندسية ومكونات السيارات وصناعة الإلكترونيات، فضلًا عن الصناعات كثيفة العمالة، وذلك فى إطار تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلى.