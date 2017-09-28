وكيل اقتصادية النواب: تقرير صندوق النقد يحمل تصريحات متناقضة

ياسمين فواز:



انتقد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تجاه الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن به تصريحات متناقضة يمكن أن تفسر بأكثر من معنى.



وأوضح أن التقرير تحدث عن هبوط المؤشرات التضخمية، رغم أن التضخم مازال مرتفعا، قائلا :"الصندوق يطلب رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما سيتسبب في زيادة الأسعار، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم".



كان صندوق النقد قد أشار الثلاثاء الماضي، إلى أهمية تقليص فاتورة دعم الوقود، وهو ما رد عليه وزير المالية د.عمرو الجارحي، أمس الأربعاء، نافيا وجود نية لتحريك أسعار الوقود خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو.



ويرى "الجوهرى" أن صندوق النقد يتخوف من ارتفاع السعر العالمي للبترول، وحدوث فجوة بين السعر العالمي والسعر داخل مصر.



وطالب الحكومة بتوفير مخزون إستراتيجي من البترول لمدة 6 أشهر، من خلال تخصيص جزء من القروض لهذا الغرض، بالتزامن مع تفعيل منظومة النقل الجماعي، والقطار الكهربائي الذي من شأنه خفض استهلاك الوقود.



جدير بالذكر أنه تم زيادة أسعار الوقود ثلاث مرات، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، كان أخرها في يونيو الماضي.



وتوقع "الجوهرى" تثبيت سعر الفائدة لتأثيرها علي خدمة الدين، لافتا إلي أن انخفاض عجز الميزان التجارى جاء نتيجه الركود التضخمي، وقرارات الحكومة الخاصة بالاستيراد والتصدير.



وتعليقا علي ما ذكره الصندوق بأنه مع تحرير سوق النقد الأجنبي، اختفى النقص السابق في العملات الأجنبية، وفي الفترة المقبلة حتى نهاية هذا العام وإلى العام القادم هناك مزيج من السياسات ستؤدي بدورها إلى تخفيض التضخم، وقال الجوهري :"لم يذكر التقرير أن الدولار توفر لكن بأسعار مرتفعة جدا، وهو ما ساهم أيضا في زيادة تدفقات رأس المال.

