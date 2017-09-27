2.4 مليار جنيه إيرادات النصر للتصدير والاستيراد

المال- خاص

عقدت الجمعية العامة لشركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2016/ 2017 برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.





وأظهرت نتائج الأعمال تحسنًا ملحوظًا بأداء الشركة، يتضح من إجمالي إيرادات الشركة المحققة للنشاط خلال العام نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 63.3%، وتقوم الشركة بتنفيذ عمليات استيرادية للسلع الاستراتيجية التى تحتاجها السوق المصرية وفقًا لرؤية الدولة فى هذا الشأن.



