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بورصة وشركات
انتعاش أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين السعودية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:07 م
مؤشر سوق الأسهم السعودية
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مؤشر سوق الأسهم السعودية
بفضل قرار ملك السعودية السماح للسيدات بالقيادة
خالد بدر الدين
قفزت أسعار أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمس، أمرًا ملكيًّا برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، وسيبدأ تنفيذه بحلول 24 يونيو المقبل.
ذكرت وكالة رويترز أنه يوجد بالمملكة حوالي 10 ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب تزيد أعمارهن عن 20 عامًا، وحظر القيادة يمنعهن من العمل، ومن غير الواضح بعدُ كيفية تطبيق السياسة الجديدة، لكن مديري صناديق استثمار تلقوا تشجيعًا من رغبة الرياض في دفع الجهود اللازمة الإصلاح.
وكسبت أسعار أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات، اليوم، بما في ذلك شركة الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سعر سهمها 6.8% في أكبر حجم للتداولات منذ مايو.
كما قفزت أسعار أسهم شركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لتأجير السيارات 4%، وارتفعت أسعار أسهم شركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات المتخصصة في خدمة السيارات 1.6%.
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