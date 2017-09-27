انتعاش أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين السعودية

قفزت أسعار أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمس، أمرًا ملكيًّا برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، وسيبدأ تنفيذه بحلول 24 يونيو المقبل.





ذكرت وكالة رويترز أنه يوجد بالمملكة حوالي 10 ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب تزيد أعمارهن عن 20 عامًا، وحظر القيادة يمنعهن من العمل، ومن غير الواضح بعدُ كيفية تطبيق السياسة الجديدة، لكن مديري صناديق استثمار تلقوا تشجيعًا من رغبة الرياض في دفع الجهود اللازمة الإصلاح.





وكسبت أسعار أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات، اليوم، بما في ذلك شركة الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سعر سهمها 6.8% في أكبر حجم للتداولات منذ مايو.



