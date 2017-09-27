351 مليون جنيه خسائر النصر للأسمدة

انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة النصر للأسمدة.





واعتمدت الجمعية إيرادات النشاط عن العام المالي المنتهي 2016/ 2017 بإجمالي 430.6 مليون جنيه، مقابل 269.5 مليون جنيه.





كما تكبدت الشركة صافي خسائر 351.6 مليون جنيه، مقابل 147.9 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 30/6/2017.





وأوضحت الشركة أن خسائر العام تتضمن نحو 240 مليون جنيه خسائر فروق عملة تحملتها الشركة، بالإضافة إلى فروق أسعار الغاز، مقارنة بالعام السابق.





وبناء عليه قررت الجمعية العمومية العامة العادية اعتماد قائمة المركز المالي للشركة للعام المالي المنتهي في 30/6/2017 والمعروضة على الجمعية العامة، وكذلك نتائج اﻷعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي خسائر 351 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.

كما قررت الجمعية إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارًا من 1/7/2017 مع تطبيق اﻷسس والقواعد السارية بشأن العلاوات الدورية.





وكذلك إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج اﻷعمال عن العام المالي المنتهي.



