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سيـــاســة
برلمانيون يناقشون مخاطر الهجرة غير الشرعية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 08:43 م
جبالي المراغي
أخر الأخبار
جبالي المراغي
ياسمين فواز
دعا النائب البرلماني جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، النائبة مايسة عطوة رئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، لحضور ملتقى المرأة العاملة، والذي سيقام فى اتحاد نقابات عمال مصر، غدًا.
وتم توجيه الدعوة للسفيرة نبيلة مكرم؛ للوقوف على أهم التحديات التى واجهتها الوزارة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وما تتطلبه الحملة التى تقوم بها الوزيرة من تضافر جميع الجهود، خاصة من المرأة العاملة، فى كيفية التحذير من خطورة الهجرة غير الشرعية وما واجهته الوزيرة من ملفات عديدة خلال عامين من توليها قيادة هذه الوزارة الصعبة.
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