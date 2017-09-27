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أسواق عربية
الدوحة تقود هبوط 5 بورصات.. ومكاسب للقاهرة
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 08:36 م
بورصة الدوحة
أخر الأخبار
بورصة الدوحة
خالد بدر الدين
صعد مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة القاهرة، وهبوط 5 أخرى تصدرتها بورصة الدوحة بعد أن ظلت تحقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالى حتى أمس.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية صعد بحوالى 0.3% ليتقدم إلى 11374 نقطة فى القاهرة، مع ارتفاع 17 من بين 30 سهمًا للشركات الكبيرة، وتفوقت مشتريات المستثمرين المحليين والعرب على مبيعاتهم.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.1% ليزداد إلى 6769 نقطة، بينما كسب مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليستقر عند 3562 نقطة.
وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.7% ليسجل 8421 نقطة، بعد أن حقق، أمس، أكبر مكسب يومى منذ 13 يوليو الماضى، وتراجع، اليوم، كل الأسهم الأكثر قيمة البالغ عددها 20 سهمًا باستثناء سهم واحد بقيادة سهم مجموعة المستثمرين القطريين المتخصصة في صناعة الأسمنت الذى خسر سعره 6%.
وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 7233 نقطة، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن شركة المؤشرات FTSE قد تصدر قرارًا سلبيًّا حين تقرر ما إذا كانت سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة في نهاية الشهر الحالي أم لا.
وارتد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.6% لينزل إلى 1284 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.5% ليسجل 5139 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.2% ليصل إلى 4407 نقاط.
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