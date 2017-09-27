الدوحة تقود هبوط 5 بورصات.. ومكاسب للقاهرة

صعد مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة القاهرة، وهبوط 5 أخرى تصدرتها بورصة الدوحة بعد أن ظلت تحقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالى حتى أمس.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية صعد بحوالى 0.3% ليتقدم إلى 11374 نقطة فى القاهرة، مع ارتفاع 17 من بين 30 سهمًا للشركات الكبيرة، وتفوقت مشتريات المستثمرين المحليين والعرب على مبيعاتهم.





وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.1% ليزداد إلى 6769 نقطة، بينما كسب مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليستقر عند 3562 نقطة.





وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.7% ليسجل 8421 نقطة، بعد أن حقق، أمس، أكبر مكسب يومى منذ 13 يوليو الماضى، وتراجع، اليوم، كل الأسهم الأكثر قيمة البالغ عددها 20 سهمًا باستثناء سهم واحد بقيادة سهم مجموعة المستثمرين القطريين المتخصصة في صناعة الأسمنت الذى خسر سعره 6%.





وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 7233 نقطة، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن شركة المؤشرات FTSE قد تصدر قرارًا سلبيًّا حين تقرر ما إذا كانت سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة في نهاية الشهر الحالي أم لا.



