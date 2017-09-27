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سيـــاســة
قيادي بالمصريين الأحرار : سنعدل قانون الكيانات الإرهابية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 08:04 م
إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار
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إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار
إيمان عوف
قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة شبرا وروض الفرج، وعضو الهيئة العليا، والمكتب السياسي بالحزب، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية، وأمين سر لجنة القيم بالبرلمان، إن البرلمان يعمل منذ انعقاده على مجموعة حُزم تشريعية، مضيفًا أن البرلمان انتهى خلال دور الانعقاد الثاني من تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، في مجال تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.
وأضاف الطماوي، تعليقًا على التعديلات التي أُدخلت مؤخرًا على قانون الجنسية المصرية، أننا بحاجة لتطوير القوانين مع بداية دور الانعقاد الثالث؛ حتى تتمكن أجهزة الدولة من استمرار النجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة في مكافحة قوى الشر والإرهاب، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء لم تكن البداية، وإنما قام أعضاء البرلمان في دور الانعقاد الثاني بالتقدم بمشروعات قوانين لتعديل قانون الجنسية، مشيرًا إلى أن فكرة التعديل كانت موجودة لدى البرلمان من حيث المشروع، والهدف، مضيفًا أن البرلمان سيعرض عليه المشروع المقدم من الحكومة، وسيناقش مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وبناءً عليه سيقوم أعضاء البرلمان بالتوصل لقانون توافقي يهدف للصالح العام للدولة في هذا الشأن.
وأشار نائب "المصريين الأحرار"، في لقائه ببرنامج "ما وراء الحدث" على قناة إكسترا نيوز، إلى أن قانون الجنسية المصري ظهر في صورته الحديثة عام 1975، وأُدخلت عليه تعدليات عام 2004، وأدخلت عليه تعديلات مُغرضة بهدف المساس بالهوية والجنسية المصرية في زمن الإخوان، بهدف تجنيس أعداد من دول مجاورة للدولة المصرية بها قلاقل ومشاكل، والبعض منهم يستهدف أمن واستقرار البلاد، مضيفًا أنهم لم يكونوا يؤمنون بفكرة الوطن، والأرض.
وبشأن ما أثاره البعض بخصوص تعديل قانون الكيانات الإرهابية، وبخاصة المادة السابعة منه، والمتضمنة سحب جواز السفر من المدرجين على قوائم الإرهاب، أو سحب الجنسية المصرية منهم، قال أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، إن الجزاء يقتصر على من يُدرج بقوائم الإرهابيين.
مجلس النواب
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