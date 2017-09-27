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نقل وملاحة
شركة طيران إماراتية تعلق رحلاتها إلى كردستان
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 07:56 م
شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران
أخر الأخبار
شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران
رويترز
قالت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران منخفض التكلفة، اليوم، إنها ستعلق بصفة مؤقتة رحلاتها إلى أربيل؛ استجابة لطلب الحكومة العراقية في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الأكراد في شمال العراق.
وأكد متحدث باسم الشركة التي يقع مقرها فى دبي، أن الرحلات سيجري تعليقها بدءًا من الثلاثين من سبتمبر.
ووافق الناخبون بأغلبية ساحقة على الاستقلال في الاستفتاء غير المُلزم الذي أُجري يوم الاثنين وعارضته حكومات العراق وتركيا وإيران.
وأرسلت هيئة الطيران المدني العراقية إخطارًا يوم الأربعاء إلى شركات الطيران الأجنبية يبلغها بوقف الرحلات الدولية إلى أربيل والسليمانية في المنطقة الكردية، ولن يسمح سوى بالرحلات الداخلية.
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