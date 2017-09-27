شركة طيران إماراتية تعلق رحلاتها إلى كردستان

قالت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران منخفض التكلفة، اليوم، إنها ستعلق بصفة مؤقتة رحلاتها إلى أربيل؛ استجابة لطلب الحكومة العراقية في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الأكراد في شمال العراق.





وأكد متحدث باسم الشركة التي يقع مقرها فى دبي، أن الرحلات سيجري تعليقها بدءًا من الثلاثين من سبتمبر.





ووافق الناخبون بأغلبية ساحقة على الاستقلال في الاستفتاء غير المُلزم الذي أُجري يوم الاثنين وعارضته حكومات العراق وتركيا وإيران.



