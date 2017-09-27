القمح والغاز والمواشي أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

الموانئ البرية والجافة4323



محمود محسن:



شهدت الموانئ المصرية نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، اليوم، بوصول ومغادر أكثر من 4500 راكب موانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 479 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الألاف من أطنان القمح، وفول الصويا، علاوة على شحنة مواشي تقدر بـ 1231 رأس ماشية، وغيرهم من السلع.



واستقبل ميناء دمياط 11 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 8 سفن،، ويجري العمل بميناء الإسكندرية على السفينة "سيارات أبس" القادمة من الولايات المتحدة وعلي متنها 59 ألف طن فول صويا، كما يجري تفريغ شحنة قمح أخري تزن 129 ألف طن قادمة من روسيا، علي متن السفن "مدير جلال باشييف" و"باترول شيافي"، وتفريغ شحنة ذرة تزن 60 ألف طن قادمة من البرازيل، علي متن السفينة "إم جي ساكورا"، وأيضا شحنة مواشي بعدد 1231 رأس ماشية، قادمة من سلوفينيا علي متن السفينة "عتاب".



ولفت الغندور إلى أنه يجري تفريغ شحنة سيارات ملاكي عددها 679 سيارة، قادمة من السعودية، علي متن العبارة "جراند ديترويد"، وشحنة فحم تزن 50 ألف طن قادمة من روسيا، علي متن السفينة "إس تي قسطنتين"، وشحنة غاز تزن 17 ألف طن متري، قادمة من قبرص علي متن السفينتين "افتياكسا"، و"راما"، وشحنة زيوت بترولية تزن 30 ألف طن قادمة من إيطاليا علي متن السفينة "واي إم مارس".



ويصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بميناء الإسكندرية 132 سفينة، وتواجد علي المخطاف الداخلي 16 سفينة، والخارجي 44 سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود 250 ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة. خلال الـ 24 ساعة الماضية.



من جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق بين الجهات المعنية بتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 740 راكبا، و 72 شاحنة بضائع، و 8 شاحنات عفش ركاب، و 4 سيارات، بينما تغادر ثلاث سفن، هى أمانة، والحرية، والنوى إكسبريس، وعلى متنهم 847 راكبا، و91 شاحنة، و 27 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن، هى القاهرة، وعمان، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 896 راكبا، و113 شاحنة بضائع، و13 شاحنة عفش ركاب، و20 سيارة.



ويشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض، وعلى متنها 246 راكبا و 70 سيارة، ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا، وعلى متنها 297 راكبا، و7 برادات، و 6 تريلات، و 24 سيارة، وباص.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا، وعلى متنها 207 ركاب، و 20 برادا، و4 تريلات، و4 سيارات، بينما غادرت السفينة سينا، وعلى متنها 555 راكبا، و 6 برادت، و11 تريلا، و8 سيارات وباص.



فى السياق ذاته استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وغادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس، الثلاثاء، قطار حاويات محمل بـ 57 حاوية مكافئة، كما غادر الميناء أيضا في العاشرة والنصف مساء أمس القطار رقم 2459 محمل بـ 1240 طن قمح، كما غادرت 63 سيارة بحمولة 3335 طن قمح.



وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166273 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50633 طن.



ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 14791 طن يوريا، و 2000 طن ملح، و 3750 طن رمل زجاجي، و 108 طن دخان، وإعادة تصدير 4048 طن صويا.

