نظر تجديد حبس 9 من قيادات النقابات المستقلة.. 2 أكتوبر

تنظر محكمة جنج طنطا يوم 2 أكتوبر المقبل تجديد حبس 9 من قيادات النقابات المستقلة وموظفي الضرائب العقارية والكهرباء، في اتهامهم بالتظاهر، والانتماء لجماعة أسست بالمخالفة للقانون وغيرها من الاتهامات.





حيث تنظر النيابة تجديد حبس كل من طارق كعيب رئيس النيابة المستقلة للضرائب العقارية، وأيمن فتحي الصباغ ضرائب عقارية، ومحمود محمد زيدان عضو نقابة الضرائب العقارية بأسيوط، وسعيد على محمد جامع، وعاطف فتحي، ومحمد عبد الحميد ضرائب عقارية، وياسر بدري منصور، ضرائب عقارية، ومحمد الهنداوي، وعبده الغنيمي نقابة الكهرباء.



