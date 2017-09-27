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سيـــاســة
نظر تجديد حبس 9 من قيادات النقابات المستقلة.. 2 أكتوبر
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 07:12 م
حبس
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حبس
إيمان عوف
تنظر محكمة جنج طنطا يوم 2 أكتوبر المقبل تجديد حبس 9 من قيادات النقابات المستقلة وموظفي الضرائب العقارية والكهرباء، في اتهامهم بالتظاهر، والانتماء لجماعة أسست بالمخالفة للقانون وغيرها من الاتهامات.
حيث تنظر النيابة تجديد حبس كل من طارق كعيب رئيس النيابة المستقلة للضرائب العقارية، وأيمن فتحي الصباغ ضرائب عقارية، ومحمود محمد زيدان عضو نقابة الضرائب العقارية بأسيوط، وسعيد على محمد جامع، وعاطف فتحي، ومحمد عبد الحميد ضرائب عقارية، وياسر بدري منصور، ضرائب عقارية، ومحمد الهنداوي، وعبده الغنيمي نقابة الكهرباء.
في السياق نفسه رفضت غرفة مشورة محكمة الجيزة، اليوم، استئناف نيابة العمرانية على إخلاء سبيل كل من طارق الكاشف ومحمد يسري الموظفين بالضرائب العامة، في المحضر رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية.
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