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سيـــاســة
كردستان العراق تؤيد الاستقلال بأغلبية كاسحة
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 06:58 م
كردستان
أخر الأخبار
كردستان
بي بي سي:
أظهرت النتائج الأولية الرسمية لنتائج الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، تأييد 92 % من الأكراد، الانفصال عن بغداد.
وأعلن مسؤولون في اللجنة في مؤتمر صحفي في عاصمة الإقليم أربيل، أن نسبة 92.7% من مجموع المشاركين ( 3.305.925 ) صوتوا بنعم.
وأعلنت اللجنة أن نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت كانت 72.61%.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقدته اللجنة مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني، في مصيف صلاح الدين.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتعده خطوة غير دستورية، وقد طلب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلغاء نتائجه.
وقال العبادي: "يجب أن يُلغى هذا الاستفتاء، ونبدأ في حوار في إطار الدستور، لن ندخل في أي حوار بناء على نتائج مثل هذا الاستفتاء".
وأكد في كلمة أمام البرلمان في بغداد، أن الحكومة المركزية لن تناقش على الإطلاق نتائج الاستفتاء.
كانت الحكومة المركزية في العراق قد أمهلت الإقليم ثلاثة أيام لتسليمها إدارة المطارات، وإلا واجه حظرا جويا.
وأعلنت الحكومة إيقاف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، اعتبارا من يوم الجمعة، وحتى يتم تسليم إدارة المطارين، فضلا عن إخضاع المنافذ الحدودية البرية مع دول أخرى في إقليم كردستان لإشرافها، وإغلاق المنافذ غير الرسمية.
سيـــاســة
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