التنمية الصناعية تطرح 4 ملايين متر أراض بالسادات

هيئة التنمية الصناعية 5

أحمد اللاهونى



تعتزم هيئة التنمية الصناعية، طرح 4 ملايين متر مربع بمدينة السادات، على شركات المطور الصناعى، خلال الأسبوع الحالى.



وعادت هيئة التنمية الصناعية، للعمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل الماضى، بطرح 4 ملايين متر مربع بمدينتا العاشر من رمضان والسادات، وذلك بعد أن انتهت من مجموعة ضوابط جديدة لاستئناف العمل به، وتلبية احتياجات المستثمرين.



وقالت مصادر مسئولة بالهيئة فى تصريحات لـ "المال": إن المساحة التى سيتم طرحها ستكون موجهة لجميع الأنشطة الصناعية المتاحة بالسادات.



والمطور الصناعي هو مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، تتولى مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.



وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراضى صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية، من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



ووفقًا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية فقد بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق "العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب".



وأعلن طارق قابيل، وزير الصناعة فى وقت سابق، أنه من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع، بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، قبل نهاية العام الحالى، لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعى وليتواكب ذلك مع اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، والتى تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة.