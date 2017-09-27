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سيـــاســة
بحضور مكرم ...ختام الدورة التدريبية حول الهجرة والتنمية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 04:56 م
مكرم وزيرةالهجرة
أخر الأخبار
مكرم وزيرةالهجرة
ولاء البري
شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة اليوم الأربعاء، تسليم شهادات التخرج للدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2017، حول الهجرة والتنمية.
وتهدف الدورة إلى إشراك المهاجرين المصريين بالتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة الوزارات والجهات الفاعلة والمعنية بهذا الملف، وتأتي هذه الدورة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
تعد هذه الدورة التدريبية النشاط الأول في إطار عملية التعاون بين مختلف الشركاء الحكوميين، من خلال مشاركة كبار المسئولين من أكثر من 22 جهة حكومية.
من جانبها قالت الوزيرة نبيلة مكرم إن الوزارة تهدف إلى تشكيل فريق لوضع إستراتيجية موحدة لتنظيم الهجرة وشئون المصريين بالخارج، موضحة أن تلك الدورة التدريبية، بالإضافة إلى المشاورات القيمة من شركائنا الموقرين، نقطة انطلاق هامة نحو هدفنا من أجل اتباع نهج موحد وكامل للحكومة تجاه مشاركة المصريين بالخارج.
وأكد السيد عمرو طه، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن "هذه الدورة التدريبية تأتي كجزء من الدعم الأوسع والشامل الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسيساعد على تسهيل الإجراءات المقبلة لدعم النهج الإستراتيجي للوزارة تجاه مشاركة المصريين بالخارج.
فيما أكد السيد فيليس لونجوباردي، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، أن الوكالة الإيطالية أولت اهتماماً خاصاً لإشراك المغتربين والدور الذي يلعبونه في تنمية مجتمعاتهم الأصلية، ويشكل التدريب جزءاً لا يتجزأ من مشروعنا الذي يهدف إلى خلق علاقة قوية بين الهجرة والتنمية، ويتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية من أجل توسيع نطاق إجراءات الوزارة في إشراك جاليات المغتربين.
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