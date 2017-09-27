بحضور مكرم ...ختام الدورة التدريبية‎ ‎حول الهجرة والتنمية

مكرم وزيرةالهجرة

ولاء البري



شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة اليوم الأربعاء، تسليم شهادات التخرج للدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة ‏بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2017، حول الهجرة ‏والتنمية.



وتهدف الدورة إلى إشراك ‏المهاجرين المصريين بالتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 ‏وذلك ‏بمشاركة ‏الوزارات والجهات الفاعلة والمعنية بهذا الملف، وتأتي هذه ‏الدورة بالتعاون مع ‏منظمة الهجرة ‏الدولية، والوكالة الإيطالية للتنمية ‏والتعاون.‏



تعد هذه الدورة التدريبية النشاط الأول في إطار عملية التعاون بين مختلف الشركاء الحكوميين، ‏من خلال مشاركة كبار المسئولين من أكثر من 22 جهة حكومية.



من جانبها قالت الوزيرة نبيلة مكرم إن الوزارة تهدف إلى تشكيل فريق لوضع ‏إستراتيجية موحدة لتنظيم الهجرة وشئون المصريين بالخارج، موضحة أن تلك الدورة التدريبية، ‏بالإضافة إلى المشاورات القيمة من شركائنا الموقرين، نقطة انطلاق هامة نحو هدفنا من أجل ‏اتباع نهج موحد وكامل للحكومة تجاه مشاركة المصريين بالخارج.‏



وأكد السيد عمرو طه، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن "هذه ‏الدورة ‏التدريبية ‏تأتي كجزء من الدعم الأوسع والشامل الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة إلى ‏وزارة ‏الدولة ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسيساعد على تسهيل الإجراءات المقبلة ‏لدعم ‏النهج ‏الإستراتيجي للوزارة تجاه مشاركة المصريين بالخارج‎.‎



فيما أكد السيد فيليس لونجوباردي، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، أن الوكالة ‏الإيطالية أولت اهتماماً خاصاً لإشراك المغتربين والدور الذي يلعبونه في تنمية ‏مجتمعاتهم ‏الأصلية، ويشكل التدريب جزءاً لا يتجزأ من مشروعنا الذي يهدف إلى خلق علاقة ‏قوية ‏بين الهجرة والتنمية، ويتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية من أجل توسيع نطاق إجراءات ‏الوزارة ‏في إشراك جاليات المغتربين.‏







