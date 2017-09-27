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نقل وملاحة
145.8 مليون جنيه إيرادات الهندسية للسيارات
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 04:54 م
وزير قطاع الأعمال 85
أخر الأخبار
وزير قطاع الأعمال 85
المال ـ خاص
عقدت الجمعية العامة لشركة الهندسية لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري -إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2016/2017، برئاسة اللواء بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا ملحوظاً في أداء الشركة، بإجمالي الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام 145.8 مليون جنيه، مقابل 75.3 مليون جنيه، فى العام السابق بنسبة نمو 94 %.
وباعت الشركة 60 أتوبيسًا MCV لشركات نقل الركاب "شرق الدلتا للنقل والسياحة"، و"غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة الصعيد للنقل والسياحة، و25 أتوبيس كمنز، و510 صناديق لورى.
وأشار محمد يوسف، بأنه بناءاً على التوجيهات بتحسين أداء الشركات التابعة خلال العام المالى 2016/2017، وكان من الضرورى إتخاذ القرارات والنظم الأدارية لتحسين الأداء، ما ساهم فى نجاح أداء الشركة وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى التكامل بين الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وزارة قطاع الأعمال
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