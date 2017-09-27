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بورصة وشركات
الدلتا للأسمدة تعدل خسائرها من 330 مليون جنيه إلى 517.6 مليونا
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 04:31 م
شركة الدلتا للأسمدة
أخر الأخبار
شركة الدلتا للأسمدة
خاص
عدلت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة الدلتا للأسمدة، خسائرها من 330 مليون جنيه إلى 517.6 مليونا.
جاء ذلك في الجمعية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة ،وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات و رؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة الدلتا لﻷسمدة.
واعتمدت الجمعية إيرادات النشاط للعام المالي المنتهي 2916/2017 إجمالي مبلغ 861.4 مليون جنيه ، مقابل 850 مليون جنيه للعام الماضي.
كما حققت الشركة إجمالي خسائر 517 .6 مليون جنيه للعام المالي المنتهي 2016/2017 مقابل 204 مليون جنيه عن العام الماضي.
وفي هذا الصدد، قررت الجمعية العمومية العامة العادية اعتماد قائمة المركز المالي للشركة للعام المالي المنتهي 2016/2017 بعد إجراء التعديلات التي قررتها الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة بتحميل قائمة الدخل بقيمة اﻷعباء التي تحملها الشركة في سعر الغاز الطبيعي نتيجة تحرير سعر الصرف وبنمو 187.6 مليون جنيه.
وترتب على ذلك تعديلات لتضاف على إجمالي الخسائر المحددة 330 مليون جنيه لتصبح إجمالي الخسائر 517.6 مليون جنيه.
ويضاف إلى ذلك إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج اﻷعمال عن العام المالي المنتهي، وفق قرار الجمعية العمومية.
كما قررت الجمعية إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1/7/2017 بنسبة 100% بمراعاة تطبيق اللوائح المنظمة في هذا الشأن .
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