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بورصة وشركات
أورنج تتسلم ترددات الجيل الرابع للمحمول غدا
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 04:09 م
أورنج
أخر الأخبار
اورنج
خالد بدر الدين
أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، اليوم الأربعاء، أن الشركة ستتسلم ترددات الجيل الرابع للمحمول غدا الخميس.
وذكرت الشركة في البيان الصحفي أنها استثمرت 8.6 مليار جنيه (487.53 مليون دولار) في خدمات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة فائقة في نقل البيانات.
وذكرت وكالة رويترز إن شركة أورنج وقعت في أكتوبر اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت الافتراضية في مصر على أن تسدد الشركة 50 % من قيمة الرخصة بالجنيه المصري و50 % بالدولار.
وحصلت أورنج مصر على ترددات تبلغ 10 ميجاهرتز لتقتنص بذلك القسم الأكبر من إجمالي ترددات النطاق العريض المتاحة في مصر والبالغة 25 ميجاهرتز
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