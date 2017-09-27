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سيـــاســة
الأجندة السياسية.. مناقشة الدستور الثاني وذكرى رحيل عبد الناصر
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:58 م
الأجندة السياسية
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الأجندة السياسية
سلوى عثمان
تقدم "المال" أهم وأبرز الأحداث السياسية التي تشهدها مصر غدا الخميس.
البرلمان
- أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الخميس لتكون جلسات استماع نهائية بشأن ملاحظات الجهات المعنية فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما أعطت اللجنة لهم مهلة فى دراسة مشروع القانون امتدت لأكثر من 30 يوما.
وأشار إلى أن اللجنة بعد ذلك ستشكل مجموعة فرعية منبثقة عنها لتجميع الآراء كلها وتنقيح جميع الملاحظات لإعدادها فى مذكرة خاصة، لتكون هناك مراجعة كاملة لكل المتطلبات التى يرغب الجهات المعنية بتعديلها،
وأوضح أن هذا القانون سيكون بمثابة الدستور الثانى للدولة حتى يصبح تشريعا جديدا وعصريا يراعى فيه كل الضمانات غير المسبوقة للعدالة الناجزة من بينها إلغاء الأحكام الغيابية وأن يكون النقض على درجة واحدة واستئناف الجنايات لأول مرة فى تعويض المتهم وتوسع فى نظام الصلح الجنائى.
وزراء وحكومة
- تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج غدا الخميس، بملتقي المرأة العاملة الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقره.
ويستهدف المؤتمر أيضا التأكيد على أهمية دخول المرأة لعملية اتخاذ القرار ودعم القيادة السياسية فى عام المرأة 2017، ونقل تجربة السفيرة نبيلة مكرم فى إدارتها لوزارة الهجرة .
- يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة صباح غد الخميس بشرم الشيخ مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية الدولي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإعلان سيناء عاصمة للسياحة الدينية ومهبط للرسالات السماوية والتاكيد على التعايش السلمى للأديان.
أحزاب ونقابات وحركات
- تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اجتماعا غدا الخميس ، لمناقشة الملفات المعلقة واستكمال إعداد اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية ، من المقرر أن تعقد لجنة تطوير المهنة بالهيئة الوطنية للصحافة، الدورة التدريبية الأولى حول " الأطر القانونية للعمل الصحفى " ، وذلك فى الفترة من 1 حتى 3 أكتوبر المقبل.
ويشارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور محمود علم الدين ، عضو الهيئة ورئيس لجنة تطوير المهنة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .
- يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ندوة بعنوان " الصحافة المصرية وسيلة لنشر الحقائق أم تصفية الحسابات " غدا الخميس بمقر المركز بوسط القاهرة ، على خلفية ما شهدته الأيام الأخيرة من أحداث تنذر بتحوّل الصحافة المصرية من أداة إعلامية للمواطن إلى وسيلة للمكايدة.
- يعقد حزب مصر العربي الاشتراكي، برئاسة اللواء عادل القلا، احتفالية لإحياء ذكرى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك مساء غد الخميس ، بمقر دار الأدباء بوسط القاهرة.
ووصف الحزب في بيان له اليوم، عبد الناصر بأنه خير من أنجبت مصر في العصر الحديث، ويأتي ذلك الاحتفال بمناسبة ذكرى رحيل ناصر في 28 سبتمبر من عام 1970.
جامعات
- تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الخميس المقبل، محاضرة عامة بعنوان " التعليم المدمج في مصر : الفرص والتحديات".
ويتحدث في المحاضرة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني؛ والدكتور فيه جيه، العميد المشارك للتعليم الرقمي والمدير التنفيذي لمختبر عبداللطيف جميل للتعليم بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ ومايسة جلبوط، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم. يدير النقاش الدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتلقي المحاضرة الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه التعليم المدمج في مصر والمنطقة العربية.
- تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس الحفل الثاني السنوي لتكريم الأوائل والمتميزين، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
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