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استثمار
مطاحن مصر العليا تستثمر 59 مليون جنيه العام الماضي
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:52 م
شركة مطاحن مصر العليا
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شركة مطاحن مصر العليا
بزيادة 17 مليون عن المخطط
منى عبدالباري
وافق مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا على زيادة الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بقيمة 17 مليون جنيه، لتصل إلى 59 مليون جنيه، بدلا من الخطة الاستثمارية المعتمدة سابقا بقيمة 42 مليون جنيه.
وتم توزيع مبلغ الزيادة على إحلال وتجديد مطاحن وصوامع الشركة لتصل إلى 48 مليون جنيه، بدلا من 30 مليون جنيه بالخطة السابقة.
بينما تم تخفيض الاستثمارات في وسائل نقل إلى مليون جنيه بدلا من 2 مليون جنيه في السابق، وظلت الاستثمارات العقارية على نفس قيمتها بالخطة الاستثمارية السابقة بقيمة 10 مليون جنيه.
وحققت مطاحن مصر العليا صافي أرباح خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017 قيمتها 176.39 مليون جنيه، مقارنة بـ 117.2 مليون جنيه في العام السابق.
وأغلق سهم مطاحن مصر العليا تداولات اليوم الأربعاء عند مستوى 118.22 جنيه، بارتفاع نسبته 0.18% .
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