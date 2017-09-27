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اقتصاد وأسواق
وصول وزير الزراعة لمعرض صحاري
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:37 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
أخر الأخبار
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
وصل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -منذ قليل- معرض صحاري الزراعي الدولي الثلاثون، المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
وفور وصول الوزير، تفقد عددًا من أجنحة الشركات العارضة، واستمع لعدد من ملاحظات رؤساء الشركات العامة والخاصة.
كانت فعاليات معرض صحاري الزراعي الدولي، قد بدأت اليوم الأربعاء، وستستمر على مدار 3 أيام متتالية، في دورته الـ30 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بحضور ما يزيد عن 650 شركة زراعية محلية ودولية، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 10 سنوات على أكبر شركة مصرية بصناعة الأسمدة المتخصصة "ايفرجرو"، برعاية وحضور كلا من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة.
ويقام المعرض بحضور مجموعة من الوزراء والشخصيات الهامة، ويتم بحث تطوير آليات الزراعة المصرية خلال المعرض، وبحث كافة المشاكل التي تواجه المزارع وتواجه مستقبل الزراعة في مصر والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.
وزارة الزراعة
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