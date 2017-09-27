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بنـــوك
حسن غانم يتسلم مهام منصبه كعضو منتدب للتعمير والإسكان
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:26 م
بنك التعمير والإسكان
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بنك التعمير والإسكان
بدور إبراهيم
تسلم حسن غانم، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو السابق، الذى استقال مؤخراً، مهام منصبة الجديد كعضو منتدب جديد للشئون المصرفية ببنك التعمير والإسكان بداية من سبتمبر الجارى.
ووفق البنك، يمتلك "غانم" خبرة مصرفية كبيرة ، حيث شغل العديد من المناصب ، حيث شغل منصب رئيس قطاع ائتمان الشركات ، بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية.
وفى مارس 2017 تم تعيينه عضو مجلس إدارة تنفيذى بمجلس إدارة بنك الإسكندرية، بالإضافة الى ادراج إدارة المشروعات المتوسطة تحت قيادته ، ليصبح رئيساً على جميع القطاعات المتخصصة لتمويل الشركات .
بالإضافة الى ذلك ، شغل " غانم " العديد من المناصب القيادية لعديد من الجهات، ومن ضمنها عضوية مجلس إدارة بكل من شركة بنك الامارات دبى الوطنى للتأجير التمويلى ، وشركة الكاتيل مصر ، والتي تعد احدى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات.
يتمتع "غانم" بخبرة مصرفية كبيرة تصل الى ما يقرب من 31 عاماً في مجال تمويل الشركات ، التمويل الهيكلى ، العمليات المصرفية ، بالضافة الى الخدمات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات .
اكتسب " غانم " تلك الخبرة الواسعة من خلال العمل في مؤسسات مالية متعددة الجنسيات ، إقليمية ومحلية.
حيث عمل " غانم " في بنك بى ان بى باريبا – مصر ، والتابع لمجموعة مصرفية رائدة في فرنسا ، بالإضافة الى عمله في بنك مصر الدولى.
خبرة " غانم " المهنية تستند على دراسة إكاديمية مميزة، فبعد حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة عين شمس، حصل على درجة الماجستير في إدراة الأعمال ( تخصص تمويل )، كما حصل على درجة دبلومة في التمويل والاستثمار
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