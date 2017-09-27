النقد: المصريون يؤيدون القيادة السياسية رغم شكاوى الإصلاح

حازم الببلاوى

خالد بدر الدين



قال حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لمصر لدى صندوق النقد الدولى، إن الشعب المصرى الذى أنهكه التباطؤ الاقتصادي منذ عام 2011، أصبحت لديه مرونة للصدمات التى حدثت على الأجل القصير، ومازال يؤيد القيادة السياسية رغم شكاوى وأعباء الإصلاح.



وأضاف الببلاوى، خلال كلمته بوثائق مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح، التى نشرت -أمس الثلاثاء: تم وضع تدابير دعم مالية لتخفيف تأثير هذه الصدمات على الفئات الأكثر ضعفا فى المجتمع.



وأكد أن الحكومة ترى إنه من الضرورى تعزيز استثمار القطاع الخاص الذى يولد نموا عريضا، ما يطالب به المجتمع الدولى وصندوق النقد الدولى، لاسيما بعد الإنجازات التى تحققت حتى الآن، وستعزز المزيد من الثقة فى سياسة الحكومة المصرية.



وأكد تنفيذ الحكومة إصلاحات جوهرية بمعدلات تاريخية تستهدف تحقيق استقرار للاقتصاد الكلى وانتعاش بقيادة الاستثمار وتحقيق نمو شامل.



وأشار إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات الصعبة خلال الشهور الأخيرة كجزء من برنامج الإصلاح الحكومى، رغم مخاطر ردود الأفعال الشعبية المناهضة لهذه الإصلاحات، ومنها تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الطاقة للمرة الثالثة بمتوسط 35 % - 55 % وزيادة أسعار الكهرباء 40% و37% على التوالى خلال 9 شهور، علاوة على رفع أسعار الفائدة 3 مرات منذ نوفمبر الماضى، مع استكمال مجموعة من الإصلاحات الهيكيلية.



وقال: من المتوقع أن تحقق الموازنة الأولية فائض 3.8 % من الناتج المحلى الإجمالى فى غضون سنتين مع تسجيل فائض خلال العام الجارى، على خلفية استمرار الجهود الرامية للتوسع فى القاعدة الضريبية واحتواء الإنفاق غير الضرورى، مع مواصلة الخفض السنوى لفاتورة الأجور كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 8.1 % خلال السنة المالية 2014 – 2015 إلى 5.4 % فى السنة المالية الحالية، وهو معدل هبوط غير مسبوق.



وأكد أن تأثير هبوط الجنيه بأكثر من المتوقع يعتبر من التحديات الرئيسية التى واجهت الحكومة هذا العام، ما أدى إلى استنزاف الوفورات المالية التى تحققت من زيادة أسعار الوقود منذ نوفمبر الماضى، والتدابير الإضافية المطلوبة بعد تدابير خفض العجز 3.9 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2016 – 2017 علاوة على 3.4 % فى السنة المالية 2017 – 2018.



وأشار إلى أن الإجراءات السابقة تساعد على المزيد من خفض العجز، رغم ارتفاع فاتورة الفوائد وزيادات كبيرة فى الاستثمار والإنفاق الاجتماعى الذى سيرتفع 1 % من الناتج المحلى الإجمالى، غير أن هذه التمويلات ستتم بطريقة تحافظ على الأهداف المالية التى تحققت من البرنامج.



وأكد أن الشركات والمؤسسات الدولية رحبت بالتدابير التى نفذتها الحكومة فى برنامج إصلاح النمو الذى لقى دعما قويا لسياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يؤكد على ذلك انفتاح الشهية نحو الأصول المصرية.



وأشار إلى أنه رغم ضعف الاستهلاك إلا أن النمو ارتفع فى الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 %، بفضل مساهمة كبيرة من صافى الصادرات وبدرجة أقل من الاستثمارات، ومن المتوقع أن يستمرا فى دفع عجلة النمو على الأجل القريب، كما أن السياحة والغاز الطبيعى والتجارة والبناء و التصنيع غير البترولى تمثل القطاعات الرئيسية لدفع النمو الاقتصادى والذى يدعمه جزئيا انتعاش الطلب الخارجى وتعزيز المنافسة مع هبوط سعر الصرف.



وتابع: تنتعش السياحة تدريجيا ولكنها مازالت أقل من مستوياتها المرتفعة قبل عام 2011، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع معدل منذ مسح مؤشر مدراء المشتريات الذى بدأ فى بداية عام 2011 وإن كان إجمالى الطلبات مازال منخفضا.



وأكد أن ضعف الجنيه يشجع على انتعاش سيولة العملات الأجنبية وزيادة مستمرة فى الأصول الأجنبية للقطاع البنكى لدرجة أن الاحتياطى الرسمى قفز لأعلى مستوى منذ عام 2011، ليقترب من قيمة واردات تكفى لمدة 6 شهوروتجاوز صافى محفظة التدفقات 16 مليار دولار منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.



وأضاف: غير أن هبوط الجنيه بأكثر من المتوقع دفع معدل التضخم لأكثر من 30 % ولكنه بتباطأ من شهر إلى شهر من 4 % فى يناير الماضى إلى 1.7 % فى أبريل ومايو، و0.8 % فى يونيو، غير أن ارتفاع أسعار الوقود فى آخر يونيو الماضى أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.