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اقتصاد وأسواق
مساعدات أمريكية جديدة لمصر تتجاوز 100 مليون دولار
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:56 م
مساعدات أمريكية لمصر
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مساعدات أمريكية لمصر
بحسب توقيع بين القاهرة وواشنطن على اتفاقيات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية
سمر السيد
قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء إن حكومتى مصر والولايات المتحدة وقعتا هذا الأسبوع اتفاقيات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار.
وأوضحت أن هذه الاتفاقات تدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030، والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والسعي لتوفير فرص العمل.
وأضافت هذه الاتفاقيات تتضمن دعم الشعب الأمريكي المتواصل للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة والتجارة.
من جانبها، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين، إن هذه الاتفاقيات تعكس الشراكة القوية والدائمة وتأثير الجهود المشتركة في صالح شعب مصر.
وأضافت: "نعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر".
جدير بالذكر وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت للحكومة نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان.
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