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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الخضراوات بأسواق الجيزة
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:46 م
تجار الخضراوات والفاكهة
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تجار الخضراوات والفاكهة
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضراوات استقراراَ اليوم الأربعاء،
وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة .
و أكد التجار لـ"المال" أن كيلو الطماطم سجل 6 جنيهات، والخيار الصوب 7 جنيهات، وتراوح الخيار البلدى بين 4 إلى 5 جنيهات
وووفق المصادر ذاتها، فالباذنجان الرومى سجل 6 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والبطاطس 3.5 إلى 6 جنيهات، البصل الأحمر 5 جنيهات، والبصل الأبيض 4 جنيهات.
وأوضح التجار أن سعر الجزر 8 جنيهات، الثوم البلدي 15 جنيها للكيلو، والثوم الصينى 15 جنيها، والفلفل الرومى 6 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للرابطة، والليمون 12 جنيها.
وأشاروا إلي أن سعر الكوسة 10 جنيهات والبامية 20 إلى 25 جنيها، والفلفل الألوان 13 جنيها، السبانخ 2 جنيه للرابطة، القلقاس 8 إلى 9 جنيها، والفاصوليا 15 جنيها.
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