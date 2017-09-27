الجارحي: لا نية لتحريك أسعار الوقود هذا العام

الوقود

خالد بدر الدين:



أكد وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، أن مصر لا تنوي ”تحريك“ أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو من هذا العام.



وذكرت رويترز أن صندوق النقد الدولي أعلن أمس الثلاثاء، في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار أن الإصلاحات المصرية تمضي قدما، ولكنه قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.