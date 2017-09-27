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اتصالات وتكنولوجيا
سامسونج تطلق حملة QLED TV Days
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:33 م
سامسونج
أخر الأخبار
سامسونج
المال -خاص :
أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، عن إطلاق حملتها الجديدة QLED TV Days .
وتتيح الحملة لعملاء سامسونج الاستفادة من مجموعة من باقات العروض المميزة التي تتتيح لهم فرصة امتلاك جهاز تلفزيون QLED المبتكر .
وقال قاسم حسن، مدير إدارة الأجهزة السمعية والمرئية في سامسونج مصر: نسعى في جاهدين لتزويد عملائنا بأحدث أجهزة التلفزيون المبتكرة، التي تتميز بتجربة مشاهدة لا مثيل لها وتصاميم متطورة، تنسجم كلياً مع أساليب حياتهم.
ونهدف من خلال حملتنا الجديدة QLED TV Days إلى تمكين جميع عملائنا من الاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة ومختلفة عن السابق.
وأضاف أن جودة الصورة المثالية والتصميم المذهل، إضافة إلى الخصائص الذكية، يوفر جهاز تلفازQLED مجموعة من المزايا للعملاء، تشمل دقة ألوان بنسبة 100%، ومقاومة ضد مشاكل التطبيع Burn In لحياة أطول، مشيرا إلى أن الجهاز يمثل عصرا جديدا لشكل ومفهوم أجهزة التلفزيون المبتكرة.
ويمكن للعملاء خلال حملة QLED TV Days الاستفادة من عروض مميزة لتعزيز تجربة مشاهدتهم للتلفزيون.
وتشمل عروض حملة QLED TV Daysالحصول على هاتف Galaxy S8 مجانا عند شراء تليفزيون 65 بوصة موديلات Q8C وQ7C ، أو الحصول على قسائم شراء بقيمة 10,000 جنيه منIKEA ، عند شراء تليفزيون 55 بوصة موديل 55Q7C .
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