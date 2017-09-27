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نقل وملاحة
مصر للطيران تعلق الرحلات إلى أربيل بالعراق
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:26 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
هاجر عمران
صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، بأنه بناء على قرار سلطة الطيران المدنى العراقى، تم تعليق رحلات الشركة إلى مطار أربيل، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت العالمى، يوم الجمعة المقبلة -الموافق 29 سبتمبر الجارى- لحين إشعار آخر.
جاء ذلك فى بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، عن الشركة القابضة مصر للطيران.
مصر للطيران
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