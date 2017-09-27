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اقتصاد وأسواق
الأدوية تطالب الصحة بمنح تراخيص لشركات التول بضوابط
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:23 م
وزارة الصحة
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وزارة الصحة
دعاء حسني:
تدرس الشعبة العامة للأدوية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، التقدم بمذكرة لوزير الصحة، تتطالبه بفتح باب التراخيص لشركات التصنيع لدى الغير، المعروفة بـ«التول»، وفقا لضوابط مقترحة.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قد أعلن الأسبوع الماضى، عن وقف قيد شركات التول، ومراجعة أوراق القائم منها، وفى بيان رسمى الأحد الماضى وجه الوزير بسرعة دراسة التماسات تلك الشركات حرصا على دورها كأحد أعمدة الصناعة ودعما للاستثمارات الخاص بها.
وطالب على عوف، رئيس الشعبة الدوائية إدارة شئون الصيدلة بوزارة الصحة، بمقترح بعدة ضوابط لمنح رخص لمستثمرين جدد لإقامة شركات التول، التى تعمل بنظام الغير تكون غير مجحفة، وتزيل أى التباس أمام صغار المستثمرين الراغبين فى مزاولة النشاط، أبرزها عدم اقتصار ملكية الشركة على مهنة محددة بما يمكن أى مستثمر من إنشاء شركة تول دون التقيد بخريج صيدلى، مع إلزامه بتعيين مسئول صيدلى مديرا لها للإشراف على الفنيات.
ويعد «التول» نظاما لإيجار خط إنتاج، ويطلق عليه فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا «Tol Manufacturing، وتمثل كل شركات التول العاملة بمصر %5 من مبيعات السوق، التى بلغت 50 مليار جنيه، نهاية 2016، وفيما يصل عددها إلى 1200 مقابل 154 شركة دواء، تعمل على إنتاج الأدوية محلياً.
وأشار عوف، فى تصريح لـ«المال»، إلى أن الضوابط تتضمن ألا يتجاوز رأسمال شركة التول 100 ألف جنيه، وسماح وزارة الصحة بترخيص مخزن للراغبين من الشركات، مساحته 50 مترًا تحت إشراف صيدلى، ويخضع لرقابة وزارة الصحة، مع مقترح تقديم الوزارة لدعم صغار المستثمرين المساهمين بأكثر من شريك، عبر سرعة إصدار التراخيص لـعامين، عوضاً عن 5 أعوام.
وطالب بسرعة فتح الباب أمام تراخيص شركات «التول»، دون قيد أو شرط، للكيانات تحت الإنشاء، التى سمحت لها أجهزة الدولة فى الوزارات المعنية، بالحصول على سجل تجارى، وبطاقة ضريبية، فيما لم تحصل على رخصة تشغيل من وزارة الصحة لممارسة النشاط، لإغلاق الوزارة الباب أمام التراخيص منذ 24 ديسمبر 2014.
يشار إلى أن كل شركة تول، تجيز لها وزارة الصحة إصدار 20 ملفًا فى رخصة تشغيلها، بما يعنى 20 منتجًا أو يشمل الملف الواحد على تركيز مختلف لنفس الدواء، ويصدر الملف الواحد من 4 إلى 5 أعوام.
وتتقدم الشعبة بمذكرة أخرى لرئيس مجلس الوزارء، لمطالبته بإنشاء لجنة عليا لإدارة شئون الصيدلة والدواء مؤقتاً، أو تعيين نائب لوزير الصحة لشئون الصيدلة، من الرئاسة، بصلاحيات منفصلة عن الوزير، لحين الانتهاء من صدور قانون الهيئة العليا للدواء، الذى يدرسه البرلمان فى دروته المقبلة، بما يضمن فصل ملف الدواء عن وزارة الصحة، لكثرة المشاكل التى تعانى منها الصناعة واحتلال الملف ذيل قائمة الوزارة.
وأضاف عوف، أن عدد الشركات التى أنهت إجراءات تأسيسها، وبانتظار رخصة التشغيل، تقترب من 300 شركة باستثمارات مقدرة بـ600 مليون جنيه، %90 منهم من الشباب، ووضع عقبات أمام استثمارتهم يتعارض مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار ككل.
كما طلبت الشعبة من وزارة الصحة، تفسيرًا بشأن ما أطلق من تصريحات مؤخراً لوزير الصحة عن تعريف الجدية، التى تحاسب شركات التول القائمة عليها، ولما لم تعمم الوزارة تلك المحاسبة على شركات الدواء، التى تشهد مخالفات فى تصنيع ملفات الدواء، التى حصلت على تراخيص إنتاجها فعليا، وطلبت من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الرد بشأن أسباب وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التول.
وزارة الصحة
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