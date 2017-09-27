اتحاد الصناعات يطالب المالية بمستحقات مطابع الكتب المدرسية

غرفة الطباعة



أحمد اللاهونى:



طالبت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة للشركات عن طباعة كتب الفصل الدراسى الأول للعام الجديد.



وقدر أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، المستحقات المتأخرة للمطابع لدى وزارة التربية والتعليم بنحو 400 مليون جنيه.



ﻭارتفعت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤدﺭﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدﺭﺍﺳﻰ الجديد 2017/ 2018، إلى مليار و700 مليون جنيه، مقابل ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، فى العام السابق، بنسبة زيادة %70، بعد رفع أسعار التوريد، نتيجة صعود تكاليف الإنتاج "ورق وأحبار" بنحو 150 %، وبلغ طن الورق من 6000 جنيه إلى 15 ألف جنيه فى المتوسط، عقب تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

