تأكيدًا للمال.. أموك تتلقى عرضاً من ناسدك دبي للقيد المزدوج

المال - خاص





كشفت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، اليوم الأربعاء، أنها تلقت عرضاً لطرح جزء من أسهمها ببورصتي لندن وناسدك- دبي في إطار القيد المزدوج.

يأتي ذلك رداً على إستفسارات البورصة، حول ما نشرته "المال" في عدد الصادر، أول أمس الإثنين، تحت عنوان "ناسداك دبى تخاطب أموك للقيد المزدوج".

وقالت الشركة، في بيان منشور على شاشات التداول، أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عرض وأن إدارة أموك لم تقم بعد بدراسة الموضوع، خاصة وأنها لا بُدَّ أن تتم بعد الرجوع لوزارة البترول ومجلس إدارة الشركة في إطار الخطة العامة للدولة.





وأكدت "أموك"، وفق البيان، أنها ستوافي البورصة أولًا بأول بأي مستجدات في هذا الشان أو غيره فورًا، وذلك إلتزاماً منها بقواعد الإفصاح والشفافية.

كانت مصادر مطلعة أكدت لـ"المال"، أن بورصة «ناسداك» دبى، خاطبت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، لطرح حصة من أسهمها فى سوق دبى، عبر آلية القيد المزدوج.





وأوضحت المصادر أن إدارة «أموك» لم ترد على الجانب الإماراتى بعد، لكنه من المقرر عقد اجتماع للطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الأمر والوقوف على جميع التفاصيل، إلا أن اتخاذ أى قررارات بهذا الشأن مرهون بموافقة وزارة البترول.





وفى نوفمبر 2014، وقعت بورصة «ناسداك دبى» اتفاقية تعاون مع شركة مصر للمقاصة، تتيح للشركات الإدراج المزدوج لأسهمها فى كل من بورصتى مصر و«ناسداك دبى»، وتعتبر «أوراسكوم كونستراكشون ليميتد» الأولى التى استفادت من هذا النظام.





وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها داخل الحكومة ممثلة فى وزارة البترول لطرح حصص إضافية من أسهم الشركات التابعة بالبورصة، ومنها «أموك»، وذلك لزيادة السيولة وتوسيع حجم الأعمال، متوقعاً أن يتم ذلك، بعد الانتهاء من عملية طرح شركة «إنبى» للبترول.





كانت الحكومة قد أطلقت برنامجا لطرح مجموعة من الشركات الحكومية بالبورصة، وتم تعيين شركة «إن آى كابيتال»، التابعة لبنك الاستثمار القومى، لإدارة البرنامج، و من المقرر البدء بطرح «إنبى» خلال العام المقبل.

ويبلغ رأس مال «أموك» المرخص به 2 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 861 مليونا، ويتصدر هيكل الملكية شركات «الأهلى كابيتال» بحصة %25.3، و الإسكندرية للبترول %20، و مصر المالية للاستثمارات %8.6، فيما تتوزع النسبة المتبقية على حملة أسهم التداول الحر.





وتعد «ناسداك دبي» بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة ما بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتدرج الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة فى البورصات العالمية من صكوك وسندات، وغيرها.