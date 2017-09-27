سر شراكة كازيون واتصالات مصر

كازيون واتصالات

خاص



أعلنت شركة كازيون اليوم الأربعاء عن عقد شراكة جديدة مع اتصالات مصر تستهدف من خلالها الشركتين طرح عروض ومزايا مختلفة لعملاء الكيانين العملاقين في إطار الشراكة الجديدة من خلال أكثر من 220 فرع لكازيون في 14 محافظة.



ووفق بيان، تأتي هذه الخطوة لتسطر فصلا جديدا في توفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار منذ تأسيس الشركة في نوفمبر 2014.



وعلق محمد خرما - عضو مجلس الإدارة التنفيذي - لشركة كازيون قائلا "الشراكة الجديدة بيننا و بين شركة اتصالات مصر هي علاقة استراتيجية أساسها خدمة المواطن.



وأضاف إسماعيل حافظ، رئيس القطاع التجاري و التسويق في كازيون: "تخفيف العبء عن المواطن هو غايتنا ونسعى دائما لإطلاق مبادرات وخصومات تسهم في ذلك وشراكتنا مع إتصالات مصر ستساعد على الوصول إلى شريحة جديدة من المستهلكين"



وفي هذا السياق عبر المهندس، وائل أبو العلا الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر عن سعادته بعقد الشراكة مع شركة كازيون.



وأوضح أبو العلا ، أن اتصالات أتاحت أمام عملاء برنامج "اختار هديتك" قسيمة شراء من كازيون حتي 100 جنيه مما أتاح فرصة الاستمتاع بالتسوق في أحد أكبر سلسلة المتاجر المنتشرة في محافظات الجمهورية، حيث يمكنهم استبدال القسائم بطريقه سهلة من خلال التليفون المحمول باستخدام ماكينة نقاط البيع داخل فروع كازيون عبر أجهزة الـ " POS " الخاصة باتصالات داخل فروع كازيون .























