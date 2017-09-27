الحكومة تحمي الصناعة المحلية بمد رسوم إغراق الحديد

طارق قابيل 8

المرسى عزت ومحمد ريحان وعمر سالم:



شهدت سوق الحديد هدوءًا فى مبيعات التجارى، والمستهلك، تزامنًا مع صدور قرار مد رسوم الإغراق على واردات مصر من أوكرانيا، وتركيا، والصين.



وقال متعاملون، إن الأسعار تسليم المصنع تتجه إلى الانخفاض بواقع 200 جنيه للطن الفترة المقبلة، مع انخفاض أسعار البليت عالميًا، بصورة مفاجئة.



وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا الثلاثاء، بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات، من صنف حديد التسليح (أسياخ - ولفائف - وقضبان - وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ صينى بواقع%17 والتركية 10 إلى %19، والأوكرانية 15 إلى%27 لمدة شهرين، تبدأ من أكتوبر المقبل.



وقال قابيل، إن قرار التمديد جاء بعد دراسة متأنية، أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بناء على شكوى الصناعة المحلية، التى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من الدول المذكورة، وقدموا المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، ما تأكدت منه جهات التحقيق.



من جانبه قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية ان القرار له تأثير إيجابى على السوق خلال الفترة المقبلة، نظراً لأنه يحافظ على الصناعة المحلية، موضحاً أنه من المرتقب أن تقوم شركات الحديد بتثبيت أسعارها بداية شهر أكتوبر المقبل.



وتوقع الجيوشى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط مع نهاية أكتوبر المقبل، نظراً لأن الطلب على الحديد ينخفض، والإنتاج يرتفع، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تتراوح بين 40 و%60، كما أن هناك انخفاضات فى المبيعات، ترقباً لانخفاض الأسعار.



وقال محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية أن فرض رسوم الإغراق من عدمه لن يقلل من الأسعار، نظراً للارتفاع العالمى لخامات الحديد «البيليت»، الذى يتراوح سعره بين 535 إلى 550 دولارًا للطن، لافتاً إلى أن هناك تراجعًا فى المبيعات والطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الحالية.



وقال أحمد سويلم، رئيس شركة سويلم للحديد «أحد المستوردين»، إن الاستيراد حالياً بات صعبًا، نظراً للتعقيدات التى تفرضها المؤانى والجمارك وغيرها على الحديد المستورد، ما ساهم فى تراجع الاستيراد الخاص به بنسبة %20 حالياً.



وأضاف أن الاستيراد أصبح مرتفع التكلفة حالياً، نظراً للرسوم المفروضة، ليتراوح سعر الطن المستورد بين 12.3 إلى 12.6 ألف جنيه، مقابل 12.4 ألف جنيه للطن الحديد المحلى.



وكشف مصدر مسئول فى غرفة الصناعات المعدنية، عن أن قرار وزير الصناعة بمد رسوم الإغراق جاء بضغوط من المنتجين، والمصانع، نتيجة تعاقد أغلبها على خامات بأسعار مرتفعة، كانت ستتكبد فى خسائر فادحة فى حالة رفع رسوم الإغراق، متوقعاً استمرار فرضها لفترة طويلة للقضاء على الاستيراد.



وقال أمير الكنانى، رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد، إن الأسعار العالمية لخامات الحديد تتجه للانخفاض حالياً، نتيجة لتراجع الطلب الصينى على خامات الحديد، موضحاً أن إلغاء رسوم الإغراق كان سيساهم فى خفض الأسعار المحلية، بجعله سعر الطن المستورد أقل 1000 جنيه عن المحلى.



وأشار الكنانى إلى أن سعر الطن المحلى حالياً يسجل 12.5 ألف جنيه، مقابل 12.3 ألف جنيه متوسط سعر طن الحديد المستورد، كما أن المصانع تعانى من حالة ركود بالمبيعات، انتظاراً من المستهلكين لانخفاض السعر الفترة المقبلة، متوقعاً قيام الشركات بتثبيت أسعارها لشهر أكتوبر المقبل، على أن تشهد الأسعار تراجعاً بشكل تدريجى بعدها.



قال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن السوق تشهد هدوءا فى المبيعات يصل إلى حد التوقف، لا سيما مع النزول الكبير فى أسعار البليت عالميا.



وقع عفيفى أستقرار أسعار تسليم المصنع من خلال تثبت الأسبوع المقبل، بعد إعلان الشركات لأسعارها الجديدة، مع مد رسوم الإغراق، إلى جانب انخفاض أسعار البليت عالميا.



وشهدت أسعار البليلت نزولا مفاجئا، فانخفض سعر الطن الوارد من اوكرانيا، ليصل إلى 515 دولارًا، مقارنة بـ530 دولارًا الأسبوع الماضى بنسبة انخفاض تصل إلى %2.83.



كما شهدت البليت الواردة من الصين انخفاضًا، ليصل سعر الطن إلى 491 دولارا، مقارنة 496 دولارًا الأسبوع الماضى، بنسة انخفاض تصل إلى %1 والبليت الواردة من تركيا إلى 530 دولارًا للطن، مقارنة 545 دولارًا الأسبوع الماضى، بنسبة انخفاض تصل إلى %2.75.



فى سياق متصل علمت «المال» أن هناك 30 ألف طن حديد تركى، فى طريقها لدخول السوق المصرية، ومن المنتظر أن يصل سعر الطن إلى 12 ألف و100 جنيه للمستهلك، وأن عددا من المستوردين يخزنون كميات الحديد الواردة من تركيا، رغبة فى بيع المنتج بسعر أعلى مع الزيادات الأخيرة فى أسعار الحديد، التى تعدت 12 ألفًا و100جنيه تسليم المصنع، فى حين بلغت 12 ألفًا و400 جنيه للمستهلك النهائى، إلا أن نزول البليت، وقرار الإغراق دفعهم إلى سرعة طرح وارداتهم فى السوق تجنبا لحدوث خسائر.