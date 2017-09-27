الصحة: الانتهاء من اشتراطات شركات التول خلال شهرين

نواقص الأدوية



أحمد صبرى



قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أن وزارة الصحة كلفت لجنة لوضع معايير واشتراطات عمل شركات التول الجديد تمهيدا للسماح بالتراخيص للشركات المتقدمة.



وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قد أعلن مراجعة أوراق 1073 شركة تول ووقف قيد تسجيل الشركات الجديدة منها إضافة إلى إلغاء قيد الشركات الوهمية وغير الجادة في ظل التوسع في عدد تلك الشركات مقارنة بشركات الدواء الكبرى.



وأضافت زيادة فى تصريح خاص للمال، أن اللجنة ستنتهي من أعمالها فى فترة تتراوح بين شهر واثنين، مؤكدة أنه فى حال انتهاء أعمال اللجنة سيتم الترخيص للشركات المتقدمة بالاشتراطات الجديدة.



وأوضحت أن الشركات العاملة والجادة من التول "وهى شركات تصنيع لدى الغير وتستأجر خطوط شركات الأدوية الكبرى" لن تتضر من الاشتراطات الجديدة، وأن المتضرر الوحيد هي الشركات غير الفعالة.



وأوقفت وزارة الصحة قيد شركات التول منذ عام 2014 مبررة ذلك بأنها تؤثر بالسلب على سوق الدواء، وأعدادها زادت بشكل كبير فى حين تتهم تلك الشركات الوزارة بالتحيز لصالح مافيا الدواء.