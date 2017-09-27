التعمير تخطط لاقتناص 350 مليون جنيه من مبادرة المركزي

المركزي

أحمد الدسوقي:



تعتزم شركة التعمير للتمويل العقارى - إحدى الأذرع التابعة لبنك التعمير والإسكان - اقتناص نحو 350 مليون جنيه من قيمة الشريحة الأولى التى خصصها البنك المركزى المصرى، لتمويل إسكان محدودى الدخل عبر شركات التمويل العقارى.



كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، قد أعلنت أبريل الماضى، عن توقيع عقد مع البنك المركزى للحصول على 500 مليون جنيه فى شكل قرض مساند بغرض تفعيل مساهمة الشركات فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، طبقًا للمبادرة التى أطلقها «المركزى» مطلع 2014.



وأشارت مها عبد الرازق، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة التعمير، فى تصريحات لـ«المال»، إلى قيام شركتها بتمويل نحو 200 عميل من محدودى الدخل عبر مبادرة المركزى، مؤكدة استهداف ضخ 350 مليونًا قبل نهاية مارس 2018.



ولفتت إلى أن «التعمير» تعد أول الكيانات التى انضمت للمبادرة ثم شركة الأهلى التى بدأت فى ضخ تمويلات أيضًا، وأوضحت أن الشركات بحاجة الى وقت لتأهيل نفسها للعمل مع محدودى الدخل.



وحول دخول باقى اللاعبين، توقعت «مها» إقبال عدد لا بأس به من شركات التمويل العقارى على العمل، وفق شروط المبادرة مع حلول العام المقبل.



وقالت إن السماح للشركات بالمساهمة المباشرة فى المبادرة يعد فرصة عظيمة يجب اقتنصاها، والاستفادة منها، لما توفره من سيولة منخفضة التكلفة، يمكن الاعتماد عليها فى توسيع قاعدة العملاء.



وتوقعت مها الانتهاء من الشريحة الأولى التى خصصها المركزى للشركات نهاية 2018.



وأطلق البنك المركزى مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير،2014 ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويًّا.



وأتاح البنك شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.