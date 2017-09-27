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استثمار
صندوق النقد: الحكومة المصرية تتخذ 5 إصلاحات جديدة خلال أيام
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:00 م
صندوق النقد الدولي 556
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولي 556
هاجر عمران و سمر السيد:
تستعد الحكومة لاتخاذ 5 إجراءات جديدة مع نهاية سبتمبر الجارى، منها تقديم طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مقترحا بآلية جديدة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، تستهدف إعادة تسعير الوقود، بما يشمل الديزل والبنزين والكيروسين وزيت الوقود، حتى تتوائم مع أسعار الصرف، وأسعار النفط العالمية، وحصة منتجات الوقود المستوردة.
وأضافت وثائق صندوق النقد الدولى عن المراجعة الأولى على برنامج الإصلاح التى نشرها أمس، أن هذا الإجراء يستهدف بشكل أساسى تقوية إعادة إصلاح دعم الطاقة، مشيرة إلى أن الحكومة ستطور خطة للحد من الضمانات، استنادا إلى التقرير المتعلق بضمانات الدولة مع نهاية الشهر.
تضمنت الإجراءات المعلن عنها من الصندوق، اعتماد سياسة جديدة لاختيار وتعيين مدقق خارجي، مع تعزيز معايير الخبرة المهنية والقدرات والانتماءات الدولية، بهدف تعزيز الشفافية والمسائلة فى البنك المركزى المصرى، وستقوم السلطات بنشر تقرير الاستقرار التمويلى عن عام 2016، بهدف تعزيز الشفافية أيضا.
وأكدت الوثائق أن البنك المركزى قرر عدم وضع أي أموال جديدة في الشركات التابعة الأجنبية، وفروع البنوك المصرية، والاحتفاظ بهذه الودائع دون مستوى 5.4 مليار دولار، المسجل فى نهاية إبريل الماضى، وذلك بدء من نهاية سبتمبر الجارى .
وأضافت الوثائق أنه سيتم إمداد مجلس الوزراء باستراتيجية تتضمن مناقشات حول أهداف السياسة المالية للحكومة، تتماشى مع سياق أفاق الاقتصاد الرسمى، مع رؤية حول كيفية اقتراب الحكومة من ميزانية 2018/2019، ضمن سقف الإنفاق المحدد، مع نهاية نوفمبر المقبل.
وخلال 30 يونيو المقبل، سيتم صرف 500 مليون جنيه لتحسين إتاحة الحضانات العامة، والوسائل الأخرى التى تستطيع تحسين مشاركة المرأة فى قوى العمل.
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