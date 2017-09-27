ميناء الإسكندرية يستقبل ٦٧٩ سيارة

ميناء الاسكندرية

معتز محمود



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم الأربعاء.



ووفق الغندور، يتراكي علي الأرصفة ٣٢ سفينة يجري العمل عليها منها "سيارات ابس" قادمة من امريكا وعلي متنها ٥٩ الف طن فول صويا ،فضلا عن كمك تفريغ شحنة قمح أخري تزن ١٢٩ ألف طن قادمة من روسيا علي متن السفن "مدير جلال باشييف" .





وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ شحنة سيارات ملاكي عددها ٦٧٩ سيارة قادمة من السعودية علي متن العبارة "جراند ديترويد" ؛ وشحنة فحم تزن ٥٠ ألف طن قادمة من روسيا علي متن السفينة "اس تي قسطنتين" ، فضلا عن شحنة مواشي عددها ١٢٣١ رأس ماشية قادمة من سلوفينيا علي متن السفينة "عتاب" ، وشحنة غاز تزن ١٧ ألف طن متري قادمة من قبرص علي متن السفينتين "افتياكسا" ، و "راما" .



وأشار المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إلى أنه تم أستقبال شحنة زيوت بترولية تزن ٣٠ ألف طن قادمة من إيطاليا علي متن السفينة "واي ام مارس"



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٣٢ سفينة وتواجد علي المخطاف الداخلي ١٦ سفينة والخارجي ٤٤ سفينة ؛ وسجل النظام الإلكتروني ورود ٢٥٠ ألف طن بضائع عامة ؛ ودخول وخروج ١٠ آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.







