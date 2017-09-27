كازيون تشارك اتصالات مصر لطرح عروض جديدة‎

كازيون 2

المال - خاص



أعلنت شركة كازيون، اليوم الأربعاء، عن عقد شراكة جديدة مع اتصالات مصر، تستهدف من خلالها طرح عروض ومزايا مختلفة لعملاء الكيانين العملاقين، من خلال أكثر من 220 فرعًا للأولى في 14 محافظة.



وقال محمد خرما، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة كازيون: "الشراكة الجديدة بيننا وبين شركة اتصالات مصر، هي علاقة إستراتيجية أساسها خدمة المواطن، ونعمل بحرص علي دراسة احتياجات وأولويات العميل وابتكار طرق لتلبية تلك الاحتياجات، وأن السر وراء نجاح كازيون هو حرصه على توفير السلع اليومية لكل بيت مصري بأفضل الأسعار، واعتماده على اختيار فروعه بمساحة مناسبة وقريبة في الوقت نفسه من المستهلك أينما كان".



وفي هذا السياق، عبر وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر، عن سعادته بعقد الشراكة مع شركة كازيون، مؤكداً أنها تمثل أهمية كبيرة لاتصالات، وتأتي في إطار توسيع قاعدة الاختيارات لعملاء الشركة، ومحاولة لمكافآتهم على ثقتهم الدائمة في كافة الخدمات التي تقدمها اتصالات مصر.



وأوضح أبو العلا، أن اتصالات أتاحت أمام عملاء برنامج "اختار هديتك" قسيمة شراء من كازيون حتي 100 جنيه مما أتاح فرصة الاستمتاع بالتسوق في أحد أكبر سلسلة المتاجر المنتشرة في محافظات الجمهورية، ويمكنهم استبدال القسائم بطريقة سهلة من خلال التليفون المحمول باستخدام ماكينة نقاط البيع داخل فروع كازيون عبر أجهزة الـ "POS" الخاصة باتصالات داخل فروع كازيون.



من جانبه، قال إسماعيل حافظ، رئيس القطاع التجاري والتسويق في كازيون: "أن تخفيف العبء عن المواطن هو غايتنا ونسعى دائما لإطلاق مبادرات وخصومات تسهم في ذلك وشراكتنا مع إتصالات مصر ستساعد على الوصول إلى شريحة جديدة من المستهلكين، لأن من حق المواطن المصري الحصول على مستلزماته الأساسية بأسعار منافسة وجودة عالية، هذا هو هدفنا الأول والأخير في كازيون أن نكون أكبر سلسلة سوبر ماركت تخفيضات في مصر".