وزير الري يؤكد جاهزية مناسيب المياه بـ3 محطات لاستيعاب الأمطار

الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري

مها يونس:



استعدت محافظة الإسكندرية لمجابهة موسم الشتاء المُقبل؛ لمنع تكرار غرق الإسكندرية من جديد فى ظل النوات الشديدة التى تتعرض لها وتُحدث بدورها كوارث إنسانية اعتادت عليها الثغر منذ عدة سنوات، على غرار كارثة سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك منذ عامين، والذى تسبب فى صعق طفلين وشاب، إضافة إلى اثنين آخرين صعقا بالكهرباء بمنطقة المنشية، وتسبب ذلك فى إقالة المحافظ وقتها "هانى المسيري"، عدا الشتاء الماضى، الذى لم يشهد وقوع كوارث بعد الاستعدادت المبكرة للموسم الشتوى.



وشهدت الإسكندرية استعدادت على أرض الواقع لموسم شتاء 2017، من خلال قيام وزير الرى، الدكتور محمد عبد العاطى، بمعاينة واختبار سلامة تشغيل محطة مياه شرب "مريوط 2" والكائنة بالكيلو 40 بطريق إسكندرية - القاهرة الصحرواى، للوقوف على حالة المحطة، ووصول المناسيب بها للمناسيب التصميمية، لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار.



يشار إلى أن المحطة تم إنشاؤها عام 1967 بزمام 100 ألف فدان، وعدد وحداتها 4 وحدات بتصريف 8.45 متر مكعب لكل ثانية، وقدرة محرك 1200 كيلو وات.



وتأكد الوزير خلال جولته بالإسكندرية مؤخراً من استعداد مصرف القلعة الكائن بشرق المحافظة، لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، منعا لحدوث أية مشكلات بالثغر خلال موسم الأمطار.



وتجدر الإشارة إلى أن مصرف القلعة تم إنشاؤه عام 1978 بمجرى من مصرف القلعة ومجرى طرد ببحيرة مريوط، ويُعد مصرف القلعة هو أحد المصارف المهمة بالمدينة، ويقع بمنطقة أبيس - العوايد، ويصل إلى حوض الـ 6 ألاف فدان ببحيرة مريوط، ويستوعب مياه الصرف الصحى والزراعى لشرق ووسط الإسكندرية، إضافة إلى صرف المصانع والشركات، بطاقة تقدر بنحو مليون 300 ألف متر مكعب يوميا ويبلغ طوله نحو 6 كيلو مترات.



كما تأكد عبد العاطى من جاهزية محطتى طلمبات المكس للصرف الزراعى، وتأهيل وتدعيم جسور المصارف والترع لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها.



وأكد محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، أنه تم تزويد محطة طلمبات المكس للصرف الزراعى ممصادر للكهرباء، إضافة إلى وحدتين توليد توربينيه متنقلة، قدرة كل وحدة 2500 كم لكل وات.



وتجدر الإشارة إلى أن محطتى طلمبات المكس للصرف الزراعى تم إنشاؤها عام 1963 وتم إحلالها عام 1997، وتوجد بكل محطة ٦ وحدات، بتصريف الوحدة 4 متر مكعب لكل ثانية، والرفع الاستاتيكى للمحطات بمجرى من مصرف المكس فى حين أن مجرى الطرد البحر المتوسط، وقد تم تجهيزه ووصول منسوب المياه بها للمناسيب التصميمية استعدادا لموسم الأمطار 2017.



وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة للأزمات والكوارث، من ضمن أعمالها متابعة توقعات الأرصاد الجوية قبل هطول الأمطار 72 ساعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، موضحا أن أن المحافظة تكثف أعمالها فى الفترة الحالية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بعمل الصيانة اللازمة، والتأكد من جاهزية كافة محطات الرفع واستعدادات مراكز الطوارئ وغرف العمليات الرئيسية والفرعية لاستقبال موسم النوات الشديدة والأمطار.



وأضاف سلطان أن كافة محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف فى حالة تأهب واستعداد لحين انتهاء موسم الشتاء؛ لمواجهة أى احتمالات طارئة أثناء النوات الشديدة، موضحاً أنه كلف الأحياء بضرورة متابعة تطهير الشنايش وصيانة الطلمبات وتوفير مولدات الكهرباء لكل محطات الرفع، والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.



وأشار إلى أن مديرية الطرق والنقل تقوم حاليا بمراجعة مناسيب الطرق لتفادى وجود حفر من شأنها أن تؤدى إلى حدوث تجمعات وتكدس لمياه الأمطار بها، مُضيفاً أنه تم تكليف الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وشركة نهضة مصر للاستمرار فى تجريف الشوارع ورفع القمامة بشكل مستمر، منعا لتراكمها وتسببها فى انسداد الشنايش، من خلال تقارير يومية للمتابعة.



يُشار إلى أن المحافطة قامت بتطبيق عدة نماذج محاكاة مفاجأة، لاختبار جاهزية المناطق المنخفضة، وكافة الأنفاق والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى اﻹسكندرية، من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أى سيول محتملة.