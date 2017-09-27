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سيـــاســة
تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث الذكرى الثالثة للثورة لـ 3 أكتوبر
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 12:25 م
محاكمة
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محاكمة
نجوى عبد العزيز
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 97 متهمًا، في قضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، إلى جلسة 3 أكتوبر لمرافعة الدفاع.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضى، بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
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